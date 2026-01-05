  1. हिन्दी समाचार
वनडे सीरीज से पहले श्रेयस अय्यर को मिली बड़ी जिम्मेदारी, इस टीम के बनें कप्तान

Shreyas Iyer named Mumbai captain for VHT: भारत और न्यूजीलैंड के बीच तीन वनडे मैच की सीरीज 11 जनवरी से खेली जानी है। इस सीरीज के लिए घोषित भारतीय स्क्वाड में श्रेयस अय्यर को भी शामिल किया गया। लेकिन, अय्यर खेलेंगे या नहीं, ये बात उनकी फिटनेस पर निर्भर करेगी। इस बीच, श्रेयस अय्यर को विजय हजारे ट्रॉफी (VHT) के लिए मुंबई टीम का कप्तान बनाया गया है। 

By Abhimanyu 
Updated Date

पढ़ें :- India's ODI Squad Announced: न्यूजीलैंड के खिलाफ भारत की वनडे टीम घोषित; गिल और सिराज की वापसी, पंत को भी मौका

दरअसल, शार्दुल ठाकुर चोट के कारण इस घरेलू 50-ओवर टूर्नामेंट से बाहर हो गए हैं। उनकी जगह पर अय्यर को मुंबई कप्तानी सौंपी गयी है। मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन ने सोमवार को एक बयान में कहा, “MCA को यह घोषणा करते हुए खुशी हो रही है कि श्रेयस अय्यर को विजय हजारे ट्रॉफी के बाकी लीग मैचों के लिए मुंबई सीनियर पुरुष टीम का कप्तान नियुक्त किया गया है।”

विजय हजारे ट्रॉफी (VHT) लीग स्टेज के बाद अय्यर के कप्तान बने रहने का फैसला बीसीसीआई से इंटरनेशनल ड्यूटी के लिए फिटनेस क्लीयरेंस मिलने पर निर्भर करेगा। बता दें कि वनडे टीम की घोषणा करते समय, BCCI ने कहा था कि अय्यर की फिटनेस का असेसमेंट सेंटर ऑफ़ एक्सीलेंस में किया जाएगा, और अगर वह फिट पाए जाते हैं तो वह वनडे टीम में शामिल हो जाएंगे।

