  1. हिन्दी समाचार
  2. क्रिकेट
  3. दूसरे टेस्ट से पहले कोच गंभीर ने कामाख्या धाम पहुंचकर लिया माता का आशीर्वाद

दूसरे टेस्ट से पहले कोच गंभीर ने कामाख्या धाम पहुंचकर लिया माता का आशीर्वाद

Gautam Gambhir visits Maa Kamakhya Dham: भारत और साउथ अफ्रीका के बीच दो टेस्ट मैचों की सीरीज का आखिरी मैच 22 नवंबर से गुवाहाटी में खेला जाएगा। जिसके लिए भारतीय टीम बुधवार को गुवाहाटी पहुंच चुकी है। मेजबान टीम को सीरीज 1-1 से बराबरी पर खत्म करने के लिए हर हाल में जीतना होगा। इस बीच भारत के हेड कोच गौतम गंभीर गुरुवार को मां कामाख्या धाम माता के दर्शन करने पहुंचे।

By Abhimanyu 
Updated Date

Gautam Gambhir visits Maa Kamakhya Dham: भारत और साउथ अफ्रीका के बीच दो टेस्ट मैचों की सीरीज का आखिरी मैच 22 नवंबर से गुवाहाटी में खेला जाएगा। जिसके लिए भारतीय टीम बुधवार को गुवाहाटी पहुंच चुकी है। मेजबान टीम को सीरीज 1-1 से बराबरी पर खत्म करने के लिए हर हाल में जीतना होगा। इस बीच भारत के हेड कोच गौतम गंभीर गुरुवार को मां कामाख्या धाम माता के दर्शन करने पहुंचे।

पढ़ें :- कप्तान शुभमन गिल अस्पताल से हुए डिस्चार्ज, पर दूसरे टेस्ट में खेलना मुश्किल

भारत बनाम साउथ अफ्रीका दूसरे टेस्ट से पहले आशीर्वाद लेने के लिए हेड कोच गौतम गंभीर गुरुवार को नीलाचल हिल्स में मां कामाख्या धाम पहुंचे। मां कामाख्या धाम मुख्य रूप से असम के गुवाहाटी में नीलांचल पर्वत पर स्थित कामाख्या मंदिर को संदर्भित करता है, जो 51 शक्तिपीठों में से एक है। फिलहाल, भारतीय टीम इस समय बड़े दबाव की स्थिति में है, क्योंकि कप्तान शुभमन गिल की फिटनेस पर अभी सस्पेंस बरकरार है। अगर दूसरे टेस्ट में उपलब्ध नहीं होते तो यह टीम के लिए बड़ा झटका होगा। वहीं, कोच गंभीर की साख भी दांव पर है, क्योंकि उनके एक साल कार्यकाल में टीम पर घर में दूसरी बार क्लीन स्वीप का खतरा मंडरा रहा है।

बता दें कि दूसरा टेस्ट मैच 22 नवंबर से गुवाहाटी के बरसापारा क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा। फैंस इस मैच का लाइव टेलीकास्ट भारत में स्टार स्पोर्ट्स पर देख सकेंगे। इसके अलावा, भारतीय फैंस के लिए मैच की लाइव स्ट्रीमिंग JioCinema ऐप और वेबसाइट पर उपलब्ध होगी।

इन टॉपिक्स पर और पढ़ें:
Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर फॉलो करे...

संबंधित खबरें

दूसरे टेस्ट से पहले कोच गंभीर ने कामाख्या धाम पहुंचकर लिया माता का आशीर्वाद

दूसरे टेस्ट से पहले कोच गंभीर ने कामाख्या धाम पहुंचकर लिया माता...

Video- एशिया कप पर ज्ञान देने वाले हरभजन ने पाकिस्तानी प्लेयर से मिलाया हाथ, लोगों ने लिया आड़े हाथों

Video- एशिया कप पर ज्ञान देने वाले हरभजन ने पाकिस्तानी प्लेयर से...

दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ क्या दूसरे टेस्ट मैच में खेलेंगे कप्तान शुभमन गिल? अब उनके स्वास्थ्य को लेकर आई ये बड़ी अपडेट

दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ क्या दूसरे टेस्ट मैच में खेलेंगे कप्तान शुभमन...

India vs Oman: आज ओमान को सेमीफाइनल में पहुंचना चाहेगी टीम इंडिया, जानें- कब और कहां देख पाएंगे लाइव मैच

India vs Oman: आज ओमान को सेमीफाइनल में पहुंचना चाहेगी टीम इंडिया,...

फाइनल में फिर भिड़ेंगे भारत-पाकिस्तान? जानिए कब और कहां खेला जाएगा मैच

फाइनल में फिर भिड़ेंगे भारत-पाकिस्तान? जानिए कब और कहां खेला जाएगा मैच

कप्तान शुभमन गिल अस्पताल से हुए डिस्चार्ज, पर दूसरे टेस्ट में खेलना मुश्किल

कप्तान शुभमन गिल अस्पताल से हुए डिस्चार्ज, पर दूसरे टेस्ट में खेलना...