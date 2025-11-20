दूसरे टेस्ट से पहले कोच गंभीर ने कामाख्या धाम पहुंचकर लिया माता का आशीर्वाद

Gautam Gambhir visits Maa Kamakhya Dham: भारत और साउथ अफ्रीका के बीच दो टेस्ट मैचों की सीरीज का आखिरी मैच 22 नवंबर से गुवाहाटी में खेला जाएगा। जिसके लिए भारतीय टीम बुधवार को गुवाहाटी पहुंच चुकी है। मेजबान टीम को सीरीज 1-1 से बराबरी पर खत्म करने के लिए हर हाल में जीतना होगा। इस बीच भारत के हेड कोच गौतम गंभीर गुरुवार को मां कामाख्या धाम माता के दर्शन करने पहुंचे।

भारत बनाम साउथ अफ्रीका दूसरे टेस्ट से पहले आशीर्वाद लेने के लिए हेड कोच गौतम गंभीर गुरुवार को नीलाचल हिल्स में मां कामाख्या धाम पहुंचे। मां कामाख्या धाम मुख्य रूप से असम के गुवाहाटी में नीलांचल पर्वत पर स्थित कामाख्या मंदिर को संदर्भित करता है, जो 51 शक्तिपीठों में से एक है। फिलहाल, भारतीय टीम इस समय बड़े दबाव की स्थिति में है, क्योंकि कप्तान शुभमन गिल की फिटनेस पर अभी सस्पेंस बरकरार है। अगर दूसरे टेस्ट में उपलब्ध नहीं होते तो यह टीम के लिए बड़ा झटका होगा। वहीं, कोच गंभीर की साख भी दांव पर है, क्योंकि उनके एक साल कार्यकाल में टीम पर घर में दूसरी बार क्लीन स्वीप का खतरा मंडरा रहा है।

बता दें कि दूसरा टेस्ट मैच 22 नवंबर से गुवाहाटी के बरसापारा क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा। फैंस इस मैच का लाइव टेलीकास्ट भारत में स्टार स्पोर्ट्स पर देख सकेंगे। इसके अलावा, भारतीय फैंस के लिए मैच की लाइव स्ट्रीमिंग JioCinema ऐप और वेबसाइट पर उपलब्ध होगी।