Benefits Of Vegan Diet :  वीगन डाइट के हैं अनेक फायदे, तेजी से बढ़ रहा ट्रेंड

आजकल की तेजी से बदलती जीवनशैली में खान पान आदतें भी तेजी से बदल रही है। फिटनेस को लेकर जागरूक रहने वाले लोग अपनी डाइट पर विशेष ध्यान देते है।

Benefits Of Vegan Diet : आजकल की तेजी से बदलती जीवनशैली में खान- पान की आदतें भी तेजी से बदल रही है। फिटनेस को लेकर जागरूक रहने वाले लोग अपनी डाइट पर विशेष ध्यान देते है। इस बीच वीगन डाइट का चलन तेजी से जोर पकड़ रहा है। आइये जानते है किसे कहते है वीगन डाइट।

वीगन डाइट एक ऐसा आहार है जिसमें सिर्फ प्लांट से बने खाद्य पदार्थ शामिल होते हैं। यह शाकाहार का सबसे शुद्ध रूप है, जिसमें मांस, मछली, अंडा, दूध, दही, पनीर, घी और शहद जैसी कोई भी जानवर से मिलने वाली चीज नहीं खाई जाती। भारत में वीगन डाइट तेजी से ट्रेंड पकड़ रही है। क्योंकि कई भारतीय व्यंजन पहले से ही प्लांट बेस्ड होते हैं। लेकिन इसे अपनाने से पहले डॉक्टर या न्यूट्रिशनिस्ट से सलाह जरूरी है। हम आपको बताने जा रहे हैं।

फल और सब्जियां : सभी तरह के ताजे फल (सेब, केला, आम) और सब्जियां (पालक, गोभी, टमाटर, गाजर)।
अनाज और दालें : चावल, गेहूं, जौ, बाजरा, दालें (मूंग, उड़द, चना, मसूर), छोले, राजमा।
नट्स और बीज : बादाम, अखरोट, काजू, मूंगफली, चिया सीड्स, अलसी, कद्दू के बीज।
डेयरी ऑप्शन : सोया मिल्क, बादाम मिल्क, नारियल मिल्क, टोफू (सोया पनीर), प्लांट-बेस्ड योगर्ट।
तेल : जैतून का तेल, सरसों का तेल, नारियल तेल।

वीगन डाइट के कई फायदे हैं, जैसे वजन घटाने में मदद, हृदय स्वास्थ्य में सुधार, डायबिटीज और कैंसर का खतरा काफी हद तक कम होना, ब्लड प्रेशर कंट्रोल और बेहतर पाचन, क्योंकि इसमें कोलेस्ट्रॉल और सैचुरेटेड फैट कम होता है और फाइबर, विटामिन और एंटीऑक्सीडेंट्स भरपूर होते हैं, जिससे इम्यूनिटी भी बढ़ती है और डिप्रेशन और चिंता कम होती है।

