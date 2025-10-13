Bentley India Showroom : लग्जरी कार निर्माता बेंटले ने भारत में खोला शोरूम , बिकेंगी ये कार

  1. हिन्दी समाचार
बेंटले मोटर्स ने मुंबई और बेंगलुरु में नए शोरूम खोलकर भारत में अपने परिचालन के एक नए चरण की आधिकारिक शुरुआत कर दी है। लग्जरी कार निर्माता बेंटले (Bentley) ने भारत में एक नए अध्याय की शुरुआत की है।  

By अनूप कुमार 
Updated Date

Bentley India Showroom : बेंटले मोटर्स ने मुंबई और बेंगलुरु में नए शोरूम खोलकर भारत में अपने परिचालन के एक नए चरण की आधिकारिक शुरुआत कर दी है। लग्जरी कार निर्माता बेंटले (Bentley) ने भारत में एक नए अध्याय की शुरुआत की है।  कंपनी ने स्कोडा ऑटो फॉक्सवैगन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड (SAVWIPL) के तहत मुंबई और बेंगलुरु में अपने बिल्कुल नए शोरूम खोल दिए हैं। मुंबई में नया शोरूम प्रतिष्ठित ट्राइडेंट होटल के ‘द गैलेरिया’ में स्थित है, जबकि बेंगलुरु में यह ‘इंद्रप्रस्थ इनविक्टस’ में खोला गया है। मुंबई में इन्फिनिटी कार्स प्राइवेट लिमिटेड और बेंगलुरु में कुन प्रीमियम कार्स प्राइवेट लिमिटेड के साथ साझेदारी में स्थापित नए शोरूम अब पूरी तरह से चालू हो गए हैं।

उद्घाटन समारोह में, मेहमानों को भारत में उपलब्ध बेंटले के मॉडलों की श्रृंखला से परिचित कराया गया, जिनमें बेंटायगा, बेंटायगा एक्सटेंडेड व्हीलबेस, फ्लाइंग स्पर, कॉन्टिनेंटल जीटी और कॉन्टिनेंटल जीटी कन्वर्टिबल शामिल हैं, जो ब्रांड के प्रदर्शन, शिल्प कौशल और आधुनिक विलासिता के विशिष्ट मिश्रण को प्रदर्शित करते हैं।

इन शोरूमों को बेहद आलीशान और व्यक्तिगत अनुभव देने के लिए तैयार किया गया है। यहां सेल्स और आफ्टरसेल्स विशेषज्ञों की एक समर्पित टीम मौजूद रहेगी जो ग्राहकों को उच्चतम स्तर की व्यक्तिगत सेवा प्रदान करेगी। इसका मकसद यह सुनिश्चित करना है कि बेंटले के मालिकों को कार खरीदने से लेकर उसके रखरखाव तक एक सहज और विशिष्ट अनुभव मिले।

