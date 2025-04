Best hospitals in the world :  एम्स दिल्ली दुनिया के शीर्ष 100 अस्पतालों में शामिल, जानें नंबर 1 स्थान पर कौन है?

Best hospitals in the world : दिल्ली एम्स को दुनिया का 97वाँ सर्वश्रेष्ठ अस्पताल माना गया है। न्यूज़वीक और स्टेटिस्टा की ‘वर्ल्डस बेस्ट हॉस्पिटल्स 2024’ रैंकिंग में दुनिया का 97वां सबसे बेहतरीन अस्पताल चुना गया है। इस स्थान पर जानें के लिएएम्स दिल्ली को बेहतरीन स्वास्थ्य सेवाओं, मेडिकल रिसर्च और किफायती इलाज देने की क्षमता के लिए यह सम्मान मिला है। इस सूची में गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल को 146वां और पीजीआईएमईआर चंडीगढ़ को 228वां स्थान मिला है।

नई दिल्ली स्थित अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) को न्यूज़वीक और स्टेटिस्टा ने अपनी ‘विश्व के सर्वश्रेष्ठ अस्पताल 2025’ रिपोर्ट में दुनिया का 97वाँ सर्वश्रेष्ठ अस्पताल माना है। यह संस्थान के लिए एक बड़ा सुधार है, जिसे 2023 में इसी रिपोर्ट में 122वाँ स्थान दिया गया था, 2024 में नौ पायदान ऊपर चढ़कर 113वें स्थान पर और अब 16 पायदान ऊपर चढ़कर 97वें स्थान पर पहुँच गया है।

वार्षिक रैंकिंग, जो अब अपने छठे वर्ष में है, ने 30 देशों के 2,400 से अधिक अस्पतालों का मूल्यांकन किया, जिसमें रोगी संतुष्टि, नैदानिक ​​परिणामों, स्वच्छता मानकों और हजारों चिकित्सा पेशेवरों की सहकर्मी सिफारिशों के माध्यम से प्रदर्शन को मापा गया।

एम्स के अलावा दो अन्य भारतीय अस्पतालों ने शीर्ष 250 की सूची में जगह बनाई। दो अन्य संस्थान – गुड़गांव में मेदांता – द मेडिसिटी और चंडीगढ़ में पोस्टग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च (PGIMER) – भी प्रमुखता से शामिल हैं, जिन्हें क्रमशः 146वां (2024 में 166वां स्थान) और 228वां (2024 में 246वां स्थान) स्थान मिला है।