Best lentils for health : हार्मोनल हेल्थ के लिए बेस्ट है ये दाल , इंसुलिन सेंसिटिविटी से लेकर पाचन तक में करती हैं मदद

Best lentils for health : सदियों से दाल हमारे भोजन का मुख्य हिस्सा हैं। भारतीय पाक कला में दालों का स्थान विशेष है। इसे सुपर फूड भी कहा जाता है। आहार विशेषज्ञ भी भोजन श्रृंखला में दालों की पावर को अहम बताते है। दालें बेहतरीन प्लांट-बेस्ड प्रोटीन का स्रोत हैं, लेकिन इनके पूरे पोषण का लाभ लेने के लिए पकाने से पहले इन्हें भिगोना बहुत जरूरी है, ताकि एंटी-न्यूट्रिएंट्स कम हो सकें।

इंसुलिन सेंसिटिविटी

दालें दिल की सेहत, पाचन और Immunity के लिए फायदेमंद होती हैं। लेकिन इन्हें पकाने से पहले भिगोना न भूलें।” अलग-अलग दालों के अलग अलग फायदे है।, जो इंसुलिन सेंसिटिविटी से लेकर पाचन तक में मदद करती हैं।

एंटी-न्यूट्रिएंट्स

जिन लोगों को पेट से जुड़ी समस्याएं, गैस या ब्लोटिंग रहती है, उनके लिए उन्होंने स्प्लिट (छिली हुई) दालें खाने की सलाह दी। उनके अनुसार, छिलका हटने से दालें पेट के लिए हल्की हो जाती हैं और पचाने में आसान होती हैं, क्योंकि इनमें जटिल शुगर और एंटी-न्यूट्रिएंट्स कम होते हैं।

वजन कंट्रोल

अगर दिल की सेहत कमजोर है, तो चना खाएं। इसमें पोटैशियम, फाइबर और मैग्नीशियम भरपूर मात्रा में होता है, जो दिल की सेहत और वजन कंट्रोल करने में मदद करता है।”