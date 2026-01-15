पान का पत्ता एंटीऑक्सीडेंट से होता भरपूर,आपकी बॉडी को एक साथ मिलते हैं कई लाभ

  1. हिन्दी समाचार
कई लोग खाना खाने के बाद बतौर माउथ फ्रेशनर पान का पत्ता खाना पसंद करते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि मुंह की बदबू दूर करने से अलग ये पत्ता आपकी सेहत के लिए भी कई तरह से फायदेमंद हो सकता है? सेलिब्रिटी न्यूट्रिशनिस्ट पूजा मखिजा (Celebrity nutritionist Pooja Makhija) ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर एक वीडियो शेयर कर पान के पत्ते के ऐसे ही कुछ फायदे बताए हैं।

By संतोष सिंह 
Updated Date

नई दिल्ली। कई लोग खाना खाने के बाद बतौर माउथ फ्रेशनर पान का पत्ता खाना पसंद करते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि मुंह की बदबू दूर करने से अलग ये पत्ता आपकी सेहत के लिए भी कई तरह से फायदेमंद हो सकता है? सेलिब्रिटी न्यूट्रिशनिस्ट पूजा मखिजा (Celebrity nutritionist Pooja Makhija) ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर एक वीडियो शेयर कर पान के पत्ते के ऐसे ही कुछ फायदे बताए हैं। न्यूट्रिशनिस्ट कहती हैं, कई रिसर्च में ये साबित हो चुका है कि अगर पान का पत्ता सही तरीके से लिया जाए, तो इससे आपकी बॉडी को एक साथ कई लाभ मिल सकते हैं। आइए जानते हैं इनके बारे में-

न्यूट्रिशनिस्ट बताती हैं, PubMed की एक रिसर्च के मुताबिक, खाना खाने के बाद पान का पत्ता चबाने से लार और गैस्ट्रिक जूस का स्राव बढ़ता है। इससे खाना आसानी से पचता है और पेट भारी होने, गैस और अपच जैसी समस्याएं कम होती हैं। खासतौर पर यह कार्बोहाइड्रेट के पाचन में मदद करता है।

मुंह के बैक्टीरिया को करता है खत्म

नेशनल सेंटर फॉर बायोटेक्नोलॉजी इनफार्मेशन की एक रिसर्च रिपोर्ट के मुताबिक, पान के पत्ते में मौजूद प्राकृतिक तत्व जैसे यूजेनॉल और हाइड्रॉक्सीचैविकॉल मुंह के हानिकारक बैक्टीरिया को खत्म करने में मदद करते हैं। इससे सांस की बदबू, कैविटी और मसूड़ों की समस्याओं का खतरा कम हो सकता है।

सूजन और दर्द में राहत

PubMed की रिपोर्ट में बताया गया है कि पान का पत्ता शरीर में सूजन पैदा करने वाले तत्वों को कम करने में मदद करता है। इसका असर कुछ हद तक दर्द निवारक दवाओं जैसा होता है, जिससे हल्की सूजन और जलन में आराम मिल सकता है।

एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर

नेशनल सेंटर फॉर बायोटेक्नोलॉजी इनफार्मेशन की एक अन्य रिपोर्ट में बताया गया है कि पान के पत्ते में एंटीऑक्सीडेंट गुण होते हैं, जो शरीर को फ्री रेडिकल्स से होने वाले नुकसान से बचाते हैं। इससे कोशिकाएं सुरक्षित रहती हैं और उम्र से जुड़ी समस्याओं का खतरा कम हो सकता है।

ब्लड शुगर कंट्रोल में मदद

इन सब से अलग पान का पत्ता ब्लड शुगर लेवल को संतुलित रखने में मदद कर सकता है। यह कार्बोहाइड्रेट के टूटने की प्रक्रिया को धीमा करता है, जिससे शुगर का स्तर अचानक नहीं बढ़ता। ऐसे में डायबिटीज के मरीज खाने के बाद एक पान का पत्ता चबा सकते हैं, इससे उनका ब्लड शुगर लेवल एकदम से नहीं बढ़ेगा। शुगर धीरे-धीरे बॉडी में रिलीज होगी।

एक दिन में कितने पान के पत्ते खाने चाहिए?

पूजा मखिजा के अनुसार, दिन में 1 से 2 सादे पान के पत्ते काफी होते हैं. ध्यान रखें कि पान के साथ सुपारी, तंबाकू या मीठा पान मसाला न लें। सिर्फ सादा पत्ता खाएं।

