Bhabhi Dance Video-‘बड़ी मुश्किल बाबा बड़ी मुश्किल’ गाने पर गुलाबी साड़ी में ‘हसीना’ ने​ बिखेरा जलवा, कमर की लचक और कातिलाना एक्सप्रेशन्स से बनाया मुरीद

Bhabhi Dance Video : इंटरनेट की दुनिया में हर दिन कुछ न कुछ नया वायरल होता है, लेकिन कभी-कभी कोई ऐसा वीडियो सामने आता है जो रातों-रात सबको दीवाना बना देता है। इन दिनों सोशल मीडिया के गलियारों में एक ऐसा ही वीडियो आग की तरह फैल रहा है, जिसे देखने के बाद आप भी अपनी पलकें झपकना भूल जाएंगे। खुले बाल, गुलाबी साड़ी और चेहरे पर बला का आत्मविश्वास- एक ‘भाभी जी’ ने स्टेज पर चढ़कर ऐसा डांस किया है कि प्रोफेशनल डांसर भी उनके आगे फेल नजर आ रहे हैं। जैसे ही म्यूजिक की धुन बजती है, पूरा माहौल सीटियों और तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठता है। लोग अपनी कुर्सियों से खड़े होकर इस लाजवाब परफॉर्मेंस का लुत्फ उठा रहे हैं और यह वीडियो अब हर किसी के मोबाइल की स्क्रीन पर छाया हुआ है।

ठुमकों के साथ बढ़ी धड़कनें

यह वायरल डांस वीडियो माधुरी दीक्षित के मशहूर गाने ‘बड़ी मुश्किल बाबा बड़ी मुश्किल’ पर आधारित है। गुलाबी साड़ी और मैचिंग ब्लाउज में सजी इन भाभी जी ने जब इस गाने पर ठुमके लगाने शुरू किए, तो वहां मौजूद भीड़ दंग रह गई। उनके लहराते खुले बाल और कातिलाना एक्सप्रेशन्स ने वीडियो में चार चांद लगा दिए हैं। गाने की हर बीट के साथ उनकी कमर की लचक और हाथों की अदाएं इतनी सटीक हैं कि देखने वालों की नजरें एक पल के लिए भी उनसे नहीं हट पा रही हैं। यह वीडियो किसी प्रोफेशनल डांस शो जैसा महसूस होता है, जहां भाभी जी ने अपनी एनर्जी से सबको अपना मुरीद बना लिया है।

कमेंट सेक्शन में लगी तारीफों की झड़ी

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर इस वीडियो के आते ही यूजर्स ने कमेंट्स की बौछार कर दी है। सुप्रिया चव्हाण नाम के अकाउंट से शेयर किए गए इस वीडियो पर लोग दिल हार बैठे हैं। एक यूजर ने कमेंट करते हुए लिखा कि “यह तो साक्षात अप्सरा लग रही हैं। वहीं दूसरे यूजर ने कहा कि डांस हो तो ऐसा, वरना न हो, नजरें हटाना नामुमकिन है। लोग उनके स्टाइल और गजब के आत्मविश्वास की जमकर तारीफ कर रहे हैं। कमेंट बॉक्स में दिल, फायर और ताली वाले इमोजी की बाढ़ आ गई है, जो यह बताने के लिए काफी है कि यह परफॉर्मेंस लोगों के दिल में घर कर गई है।

कॉन्फिडेंस और स्टाइल का अनूठा संगम

यह वीडियो साबित करता है कि अगर इंसान के अंदर टैलेंट और आत्मविश्वास हो, तो वह कहीं भी अपनी छाप छोड़ सकता है। बिना किसी हिचकिचाहट के इतने बड़े मंच पर शानदार डांस पेश करना हर किसी के बस की बात नहीं होती। भाभी जी के इस डांस ने न केवल मनोरंजन किया है, बल्कि उन महिलाओं के लिए भी प्रेरणा बनी हैं जो अपने हुनर को दिखाने से कतराती हैं। फिलहाल तो यह ‘पिंक साड़ी’ वाला डांस इंटरनेट का नया सेंसेशन बन चुका है और इसके व्यूज हर मिनट लाखों में बढ़ रहे हैं।