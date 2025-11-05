Bihar Election News :ओपिनियन पोल में नीतीश कुमार के लिए बड़ी खुशखबरी , चुनाव में PM Modi का कितना असर ?

  1. हिन्दी समाचार
बिहार विधानसभा  चुनाव को लेकर  सभी पार्टियां अपनी अपनी जीत की तैयारी कर रही हैं । लेकिन किसकी सरकार बनेगी ?  इसका जवाब  तो 10 दिनों में आने वाला है। दरअसल सर्वे में राज्य में सत्तारूढ़ NDA को बढ़त के संकेत हैं। इसमें पीएम मोदी की लोकप्रियता  से काफी लाभ मिलने का संकेत है ।

पढ़ें :- Bihar Election 2025 : 'यदुमुल्लाह' पर निरहुआ के बाद पवन सिंह का वार, छपरा में चुनाव से ज्यादा भोजपुरी स्टार्स का clash

सर्वे में  क्या

एक मीडिया के ओपिनियन पोल के आंकड़े बता रहे हैं कि 60 प्रतिशत से ज्यादा लोग उनके चेहरे पर वोट देना चाहते हैं। बिहार में विधानसभा चुनाव पहले चरण के लिए प्रचार मंगलवार को समाप्त हो गया। ओपिनियन पोल के मुताबिक, 63 फीसदी लोग पीएम मोदी के नाम पर वोट देने के संकेत दे रहे हैं। वहीं, 9 फीसदी लोगों का कहना है कि उन्होंने अब तक तय नहीं किया है कि चुनाव में पीएम मोदी की लोकप्रियता का असर कितना होगा। जबकि, 19 प्रतिशत लोगों ने कोई भी असर पड़ने से इनकार किया है। 8 प्रतिशत लोगों का कहना है कि उनकी लोकप्रियता का कुछ असर पड़ सकता है। 10 अक्टूबर से 3 नवंबर के बीच हुए सर्वे में कुल 73 हजार 287 लोगों से राय ली गई थी।

नीतीश कुमार के पक्ष में ओपिनियन पोल

बता दें कि ओपिनियन पोल में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के लिए भी खुशखबरी है। 46 प्रतिशत उत्तरदाताओं के लिए कुमार सीएम के तौर पर पहली पसंद हैं। वहीं महागठबंधन के सीएम फेस तेजस्वी यादव के पक्ष में 15 प्रतिशत उत्तरदाता रहे।

पढ़ें :- Bihar Election 2025 : तेज प्रताप ने अपने भाई को लेकर दिया बड़ा बयान , बोले 'चुनाव के बाद तेजस्वी को झुनझुना पकड़ाएंगे...

बिहार विधानसभा चुनाव

बिहार की 243 सीटों पर दो चरणों में मतदान गुरुवार से शुरू होने जा रहा है। पहले चरण में 121 सीटों के लिए वोट डाले जाएंगे। जबकि, 11 नवंबर को दूसरे चरण में 122 सीटों पर मतदान होगा। भारत निर्वाचन आयोग के कार्यक्रम के अनुसार 14 नवंबर को मतगणना होगी। इस दौरान कुल 2 हजार 616 उम्मीदवार चुनावी दांव खेलेंगे। राज्य में सत्तारूढ़ NDA और राष्ट्रीय जनता दल की अगुवाई वाले महागठबंधन के बीच मुख्य मुकाबला है।

पीएम मोदी को एनडीए की बड़ी जीत का भरोसा

पीएम मोदी ने मंगलवार को कहा कि बिहार की जनता ने यह सुनिश्चित करने का मन बना लिया है कि NDA आगामी विधानसभा चुनावों में पिछले 20 वर्षों के अपने जीत के रिकॉर्ड को तोड़े और राज्य में ‘जंगल राज’ की वापसी न हो।

पढ़ें :- 'बिहार की महिलाओं को मिलेंगे 30000 रुपये और धान-गेहूं पर MSP के साथ बोनस...' तेजस्वी ने प्रचार थमने से पहले किया बड़ा ऐलान
