‘बिग बॉस 19’ के घर में बड़ा उलटफेर, डबल एविक्शन में ये दो कंटेस्टेंट्स हुए बाहर, फैंस को लगा झटका

मुंबई। ‘बिग बॉस 19’ (Bigg Boss 19) के घर में इस हफ्ते एक नहीं बल्कि दो-दो कंटेस्टेंट्स घर से बेघर हुए हैं। दिलचस्प बात ये है कि दोनों कंटेस्टेंट्स बीते कुछ दिनों से सिर्फ एक-दूसरे के साथ ही नजर आ रहे थे। अब इन दोनों का ही पत्ता साफ हो गया है। आपको बता दें बसीर अली (Baseer Ali) और नेहल चुड़ासमा (Nehal Chudasama) का सफर बिग बॉस (Bigg Boss) में खत्म हो गया है। बिग बॉस (Bigg Boss) तक की एक्स पोस्ट के मुताबिक इस बार ना तो कोई सीक्रेट रूम का ट्विस्ट है और ना ही कोई और बड़ा मोड़। इस बार सीधे-सीधे नेहल और बसीर को घर से बेघर कर दिया गया है।