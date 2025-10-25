‘बिग बॉस 19’ के घर में बड़ा उलटफेर, डबल एविक्शन में ये दो कंटेस्टेंट्स हुए बाहर, फैंस को लगा झटका

'बिग बॉस 19' (Bigg Boss 19) के घर में इस हफ्ते एक नहीं बल्कि दो-दो कंटेस्टेंट्स घर से बेघर हुए हैं। दिलचस्प बात ये है कि दोनों कंटेस्टेंट्स बीते कुछ दिनों से सिर्फ एक-दूसरे के साथ ही नजर आ रहे थे। अब इन दोनों का ही पत्ता साफ हो गया है। आपको बता दें बसीर अली (Baseer Ali) और नेहल चुड़ासमा (Nehal Chudasama) का सफर बिग बॉस (Bigg Boss) में खत्म हो गया है।
🚨 Nehal Chudasama and Baseer Ali have been EVICTED from Bigg Boss 19 house.
No SECRET Room Drama, last minute they canceled. Both are officially OUT of the show.
Shocking decision or Happy?
— BBTak (@BiggBoss_Tak) October 25, 2025
