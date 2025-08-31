  1. हिन्दी समाचार
नई दिल्ली। इंडोनेशियाई राष्ट्रपति प्रबोवो सुबिआंतो को एससीओ शिखर सम्मेलन में शामिल होना था। इस बीच इंडोनेशिया में बड़ा बवाल हो गया, जिस कारण राष्ट्रपति प्रबोवो ने रविवार को अपना चीन का दौरा रद्द कर दिया। बवाल का कारण देश में सांसदों के वेतन वृद्धि के खिलाफ भड़का विरोध प्रदर्शन हैं। इन प्रदर्शनों में कम से कम तीन लोगों की मौत हो चुकी है, और दर्जनों इमारतें व सार्वजनिक सुविधाएं नष्ट हो गई हैं। जकार्ता में उग्र प्रदर्शनों के चलते प्रबोवो ने अपनी चीन यात्रा रद्द की है।
इंडोनेशिया में सांसदों का विरोध प्रदर्शन चल रहा है। अब यह प्रदर्शन उग्र हो चुका है। इस प्रदर्शन में अभी तक तीन लोगों की मौत हो चुकी है और दर्जनों इमारतों को जमींनदोज कर दिया गया है। नौकरियों और वेतन को लेकर असंतोष के बीच सांसदों के वेतन में हालिया वृद्धि के खिलाफ ये प्रदर्शन शुरू हुआ है। बवाल बढ़ने का सबसे बड़ा कारण शुक्रवार को एक पुलिस बख्तरबंद वाहन द्वारा मोटरसाइकिल टैक्सी ड्राइवर को टक्कर मारने और उसकी मौत है। रॉयटर्स के अनुसार राष्ट्रपति ने शुक्रवार देर रात मृतक ड्राइवर के परिवार से मुलाकात की, संवेदना व्यक्त की और जांच की निगरानी का वादा किया। राष्ट्रपति के प्रवक्ता प्रसेत्यो हादी ने कहा कि राष्ट्रपति स्थिति पर नजर रखना चाहते हैं और सर्वोत्तम समाधान ढूंढना चाहते हैं। इसलिए उन्होंने चीनी सरकार से माफी मांगी कि वह निमंत्रण में शामिल नहीं हो सकते।

कई जगहों पर हुई लूटपाट

प्रदर्शनकारियों ने नासडेम पार्टी के नेता अहमद साहरोनी के घर में लूटपाट की है, जिन्होंने प्रदर्शनकारियों को मूर्खतापूर्ण कहा था। हास्य कलाकार से विधायक बने एको पैट्रियो के घर में भी सेंधमारी की खबर है, हालांकि इसकी पुष्टि नहीं हुई। वहीं टिकटॉक के प्रवक्ता ने शनिवार को कहा कि बढ़ती हिंसा के कारण वह स्वेच्छा से अपने लाइव कार्यक्रम को स्थगित कर रहा है। जानकारी के मुताबिक प्रदर्शन कर रहे लोगों ने शनिवार को संसद भवन में आग लगा दी थी, जिसमें तीन लोगों की मौत हो गई और कम से कम पांच लोग घायल हुए। स्थानीय मीडिया ने जकार्ता में लूटपाट और कई परिवहन सुविधाओं को नुकसान की खबर दी है। जकार्ता में स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई है, और राष्ट्रपति स्वयं इस पर नजर रख रहे हैं।

