  3. इस क्रिकेटर पर दिल हार बैठी ‘बिग बॉस 11’ की कंटेस्टेंट, कर रही हैं सीक्रेट रोमांस, 2026 में करेंगी शादी?

बिग बॉस 11 ​की कंटेस्टेंट (Bigg Boss 11 Contestant) और पॉपुलर टीवी पर्सनैलिटी अर्शी खान (Popular TV personality Arshi Khan) एक बार फिर लाइमलाइट में हैं। वह अफगान क्रिकेटर आफताब आलम से शादी करने की प्लानिंग कर रही हैं। रिपोर्ट्स बताती हैं कि उनका रिश्ता सीरियस है, जिससे मीडिया और फैंस में काफी उत्सुकता है।

By संतोष सिंह 
Updated Date

नई दिल्ली: बिग बॉस 11 ​की कंटेस्टेंट (Bigg Boss 11 Contestant) और पॉपुलर टीवी पर्सनैलिटी अर्शी खान (Popular TV personality Arshi Khan) एक बार फिर लाइमलाइट में हैं। वह अफगान क्रिकेटर आफताब आलम से शादी करने की प्लानिंग कर रही हैं। रिपोर्ट्स बताती हैं कि उनका रिश्ता सीरियस है, जिससे मीडिया और फैंस में काफी उत्सुकता है। एंटरटेनमेंट और क्रिकेट के गलियारों में चर्चा है कि अर्शी खान और आफ़ताब आलम एक कमिटेड रिलेशनशिप में हैं।

रिपोर्ट्स के मुताबिक, दोनों प्राइवेट तौर पर एक साथ काफ़ी समय बिता रहे हैं। करीबी सूत्रों ने बताया है कि हाल के महीनों में उनका रिश्ता काफ़ी गहरा हो गया है। अगले साल की शुरुआत में एक फॉर्मल सगाई और उसके बाद शादी की रस्म हो सकती है। खबर है कि उनके परिवारों के बीच बातचीत चल रही है। हालांकि अभी तक दोनों ने इस बारे में कुछ नहीं कहा है, जिससे फ़ैन्स के बीच और भी ज़्यादा उत्सुकता बढ़ गई है। फैंस उनके पब्लिक अपीयरेंस और सोशल मीडिया एक्टिविटी पर करीब से नज़र रख रहे हैं और फ़ॉर्मल कन्फ़र्मेशन की उम्मीद कर रहे हैं।

वहीं पहले के इंटरव्यूज़ में अर्शी ख़ान (Arshi Khan) रिलेशनशिप्स और शादी पर अपने विचार खुलकर रखती रही हैं। उन्होंने बार-बार कहा है कि वह एक स्टेबल, मीनिंगफ़ुल पार्टनरशिप चाहती हैं और बिना श्योर हुए शादी में जल्दबाज़ी नहीं करेंगी। उनका मानना ​​है कि कमिट करने से पहले अपने पार्टनर को गहराई से समझने के लिए समय निकालना चाहिए।

जानें कौन हैं आफताब आलम?

आफताब आलम (Aftab Alam) एक जाने-माने अफगान फास्ट बॉलर हैं, जिनका जन्म 30 नवंबर, 1992 को नंगरहार, अफगानिस्तान में हुआ था। उन्हें उनके दाएं हाथ की फास्ट-मीडियम बॉलिंग, लेट स्विंग कराने और एग्रेसिव पेस के लिए जाना जाता है। आफताब अफगानिस्तान के यूथ क्रिकेट सिस्टम में लगातार आगे बढ़े और उन्होंने सभी फॉर्मेट में नेशनल टीम को रिप्रेजेंट किया। वह अपने पीक सालों में अफगानिस्तान के होनहार पेसरों में से एक बन गए।

