  1. हिन्दी समाचार
  2. Bigg Boss 19
  3. Bigg Boss 19: तान्या मित्तल का आवेद दरबार पर है Crush , ये सुनते ही नगमा कुछ ऐसा कहा सुनकर लोगों के उड़े होश

Bigg Boss 19: तान्या मित्तल का आवेद दरबार पर है Crush , ये सुनते ही नगमा कुछ ऐसा कहा सुनकर लोगों के उड़े होश

इस वक़्त बिगबॉस  में आय दिन नया नया ड्रामा  देखने को मिल रहा  है। इसका 19वां सीजन जब से शुरू हुआ है तब से लगातार सुर्खियों में बना हुआ है।  शुक्रवार, 12 सितंबर के एपिसोड के ऑन-एयर होने के बाद शो का एक वीडियो इंटरनेट पर धूम मचा रहा है, जिसमें तान्या मित्तल कहती हैं कि उन्हें आवेज पर क्रश है। तान्या के यह कहते ही नगमा मिराजकर के कान खड़े हो जाते हैं। इसके बाद नगमा ने जो जवाब दिया उसे सुकर सब हैरान हो गए ।

By Aakansha Upadhyay 
Updated Date

इस वक़्त बिगबॉस  में आय दिन नया नया ड्रामा  देखने को मिल रहा  है। इसका 19वां सीजन जब से शुरू हुआ है तब से लगातार सुर्खियों में बना हुआ है।  शुक्रवार, 12 सितंबर के एपिसोड के ऑन-एयर होने के बाद शो का एक वीडियो इंटरनेट पर धूम मचा रहा है, जिसमें तान्या मित्तल कहती हैं कि उन्हें आवेज पर क्रश है। तान्या के यह कहते ही नगमा मिराजकर के कान खड़े हो जाते हैं। इसके बाद नगमा ने जो जवाब दिया उसे सुकर सब हैरान हो गए ।

पढ़ें :- Bigg Boss 19: विधायक है तान्या मित्तल का एक्स बॉयफ्रेंड , सुनकर शहबाज हुए हैरान

तान्या मित्तल का क्रश है आवेज

इंटरनेट पर वायरल हो रहे हालिया प्रोमो में नगमा, आवेज और तान्या बैठे दिखाई दे रहे हैं, तभी तान्या, आवेज दरबार की ओर इशारा करते हुए कहती हैं, ‘मेरा तो क्रश इस पर है जो पहले से ही रिलेशनशिप में हैं।’ तभी पीछे से कोई नगमा का नाम चिल्लाता है।

नगमा मिराजकर ने तान्या को दी चेतावनी

यह सब सुनने के बाद नगमा, तान्या की ओर मुड़ती है और कहती है, ‘माफ करना! मेरे लड़के पर डोरी डालना बंद कर।’ जैसे ही दोनों बात करते हैं, आवेज मुस्करा देते हैं। इसके बाद तान्या, नगमा को जवाब देते हुए कहती है, ‘डोर ऐसी वैसी नहीं है चांदी का है।’ जिस पर नगमा जवाब देती हैं, ‘डोर चाहे सोने का हो या चांदी या पीतल, उसको मैं काट के छोटे टुकड़ों में शहबाज को खिला दूंगी।’ जैसे ही नगमा और तान्या की मजेदार बात सबने सुनी तो उनके आस-पास के लोग हंसने लगे। वीडियो ऑनलाइन आते ही वायरल हो गया। प्रशंसक खुद को कमेंट सेक्शन में जाने से नहीं रोक सके। एक ने लिखा, ‘नगमा प्यार है,’ दूसरे ने कहा, ‘तान्या बॉस और ऑल-राउंडर है।’

पढ़ें :- Bigg Boss 19: बिगबॉस 19 में जाएगी किसकी कुर्सी , कौन होगा नॉमिनेट किसकी किस्मत की बारी

 

इन टॉपिक्स पर और पढ़ें:
Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर फॉलो करे...

संबंधित खबरें

Bigg Boss 19: विधायक है तान्या मित्तल का एक्स बॉयफ्रेंड , सुनकर शहबाज हुए हैरान

Bigg Boss 19: विधायक है तान्या मित्तल का एक्स बॉयफ्रेंड , सुनकर...

Bigg Boss 19: तान्या मित्तल का आवेद दरबार पर है Crush , ये सुनते ही नगमा कुछ ऐसा कहा सुनकर लोगों के उड़े होश

Bigg Boss 19: तान्या मित्तल का आवेद दरबार पर है Crush ,...

Bigboss 19: वीकेंड का वार नहीं होस्ट करेंगे सलमान , ये दो स्टार लेंगे घरवालों की क्लास

Bigboss 19: वीकेंड का वार नहीं होस्ट करेंगे सलमान , ये दो...

Bigg Boss 19 : शहबाज बदेशा ने बिग बॉस से इन कंटेस्टेंट्स को बाहर करने की ये खास विनती

Bigg Boss 19 : शहबाज बदेशा ने बिग बॉस से इन कंटेस्टेंट्स...

Bigg Boss 19: बिगबॉस 19 बना कोचिंग सेंटर, कुनिका और गौरव के बीच हुई सब्जियों पर बहस

Bigg Boss 19: बिगबॉस 19 बना कोचिंग सेंटर, कुनिका और गौरव के...

Bigboss 19 : ये फेमस सिंगर बने घर के नए कैप्टन , ' डिजर्व करते हैं' बोले यूजर्स

Bigboss 19 : ये फेमस सिंगर बने घर के नए कैप्टन ,...