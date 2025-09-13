Bigg Boss 19: तान्या मित्तल का आवेद दरबार पर है Crush , ये सुनते ही नगमा कुछ ऐसा कहा सुनकर लोगों के उड़े होश

इस वक़्त बिगबॉस में आय दिन नया नया ड्रामा देखने को मिल रहा है। इसका 19वां सीजन जब से शुरू हुआ है तब से लगातार सुर्खियों में बना हुआ है। शुक्रवार, 12 सितंबर के एपिसोड के ऑन-एयर होने के बाद शो का एक वीडियो इंटरनेट पर धूम मचा रहा है, जिसमें तान्या मित्तल कहती हैं कि उन्हें आवेज पर क्रश है। तान्या के यह कहते ही नगमा मिराजकर के कान खड़े हो जाते हैं। इसके बाद नगमा ने जो जवाब दिया उसे सुकर सब हैरान हो गए ।

तान्या मित्तल का क्रश है आवेज

इंटरनेट पर वायरल हो रहे हालिया प्रोमो में नगमा, आवेज और तान्या बैठे दिखाई दे रहे हैं, तभी तान्या, आवेज दरबार की ओर इशारा करते हुए कहती हैं, ‘मेरा तो क्रश इस पर है जो पहले से ही रिलेशनशिप में हैं।’ तभी पीछे से कोई नगमा का नाम चिल्लाता है।

नगमा मिराजकर ने तान्या को दी चेतावनी

यह सब सुनने के बाद नगमा, तान्या की ओर मुड़ती है और कहती है, ‘माफ करना! मेरे लड़के पर डोरी डालना बंद कर।’ जैसे ही दोनों बात करते हैं, आवेज मुस्करा देते हैं। इसके बाद तान्या, नगमा को जवाब देते हुए कहती है, ‘डोर ऐसी वैसी नहीं है चांदी का है।’ जिस पर नगमा जवाब देती हैं, ‘डोर चाहे सोने का हो या चांदी या पीतल, उसको मैं काट के छोटे टुकड़ों में शहबाज को खिला दूंगी।’ जैसे ही नगमा और तान्या की मजेदार बात सबने सुनी तो उनके आस-पास के लोग हंसने लगे। वीडियो ऑनलाइन आते ही वायरल हो गया। प्रशंसक खुद को कमेंट सेक्शन में जाने से नहीं रोक सके। एक ने लिखा, ‘नगमा प्यार है,’ दूसरे ने कहा, ‘तान्या बॉस और ऑल-राउंडर है।’