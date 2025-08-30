Bigg Boss 19: बिगबॉस 19 में जाने के लिए Khushi Mukherjee ने रखी ये तगड़ी शर्त

फैशन सेंस को लेकर सुर्खियों मे बनी रहने वाली एक्ट्रेस खुशी मुखर्जी ने बिगबॉस में जाने को लेकर एक शर्त रहीं हैं जिसे जाने के बाद मेकर्स को झटका लग जाएगा । दरअसल खुशी मुखर्जी ने अपने एक मीडिया चैनल से बात करते हुए बिगबॉस में जाने को लेकर किया गए सवाल का जवाब दिया है । एक्ट्रेस ने कहा की ‘अगर मुझे मौका मिलेगा तो मैं सलमान खान के शो में काम करना चाहूंगी. हालांकि बिग बॉस 19 में जाने के लिए मेरी कुछ शर्तें हैं. अगर मेकर्स बिग बॉस 19 के घर में मुझे प्रिंसेज ट्रीटमेंट चाहिए. जैसा मैं कहूं वैसे घर में काम करना होगा. इसके अलावा मुझे ढ़ेर सारे रुपए भी चाहिए.’

बिग बॉस 19 को लेकर खुशी मुखर्जी ने कही ये बात

खुशी मुखर्जी ने आगे कहा, ‘अगर मुझे मुंहमांगी रकम मिल गई तो हो सकता है कि मैं बिग बॉस 19 के घर में भी कदम रख लूं. अगर ऐसा नहीं भी होता है तो दुनिया खत्म नहीं हो जाती. इंडस्ट्री में बिग बॉस के अलावा और भी कई रिएलिटी शोज हैं जिनमें काम किया जा सकता है, मुझे उम्मीद है कि आने वाले समय में मुझे इससे भी अच्छे ऑफर मिलेंगे.’ इतना ही नहीं खुशी मुखर्जी ने ये भी बताया है कि वो खाली समय में सैल्फ हिप्नोटिज्म की प्रैक्टिस करती हैं.

गणपति उत्सव में ये काम कर रही हैं खुशी मुखर्जी

खुशी मुखर्जी ने गणेश उत्सव के बारे में बताया, ‘मैं एक इंट्रोवर्ट किस्म की लड़की हूं. मेरे ज्यादा दोस्त नहीं हैं. ऐसे में मैं गणेश उत्सव पर ज्यादा बाहर नहीं जाती. हालांकि मैं अपनी सोसाइटी में पधारे बप्पा के दर्शन करके आई हूं. खाली समय में मैं खुद पर ध्यान दे पसंद करती हूं. सैल्फ हिप्नोटिज्म सीखे के लिए मैंने खुद को अपने घर में बंद कर लिया था. इसके अलावा मुझे किताबें पढ़ना बहुत पसंद हैं. मेरे पास बुक्स का एक शानदार कलेक्शन है.’