बिग बॉस 19 को मिला Extension , 1 महीने आगे खिसका ग्रैंड फिनाले!

मोस्ट पॉपुलर टीवी शो बिग बॉस 19 को देखने वाले फैंस के लिए बड़ी खुशखबरी सामने आई है। शुरुआत में रियलिटी शो बोर कर रहा था. लेकिन मिड सीजन में आकर ये एंटरटेनिंग हो गया है. क्योंकि शो अच्छा कर रहा है इसलिए इसकी टीआरपी बढ़ गयी है। ऐसे में फ़िनाले को लेकर काफी चर्चायें हो रही थी जिसपर बड़ा अपडेट सामने आया है।

बिग बॉस को मिलेगा एक्सटेंशन?

बिगबॉस से जुड़े हर खबर देने वाला पेज बीबी खबरी के मुताबिक, शो का फिनाले आगे खिसक गया है। इसे 4 हफ्ते आगे बढ़ा दिया गया है। चर्चा है कि शो को 1 महीने आगे पुश किया जाएगा। पहले बिग बॉस 19 का फिनाले एपिसोड 7 दिसंबर 2025 को होने वाला था। अगर एक्सटेंशन की न्यूज सही निकली तो शो जनवरी 2026 में खत्म होगा। हालांकि अभी तक मेकर्स और कलर्स चैनल की तरफ से बिग बॉस की फिनाले डेट आगे खिसकने की जानकारी सामने नहीं आई है।

प्राणित मोरे की होगी वापसी

प्राणित मोरे जो की तबीयत खराब को लेकर बाहर कर दिये गए थे।वहीं एक नयी जानकारी सामने आई है की प्राणित मोरे को डेंगू हो गया था जिसके बाद मेकर्स उन्हे सीक्रेट रूम में डॉकटर्स के निगरानी में कर दिये थे। लेकिन अब उनकी वापसी हो सकती है।

घरवालों के असली रंग दिखे

शो को करीब 2 महीने से चल रहा है । अब कंटेस्टेंट्स की रियल पर्सनैलिटी दिखने लगी है। दिन पर दिन फरहाना भट्ट गेम में छाई हुई हैं। वो शो को सबसे ज्यादा कंटेंट दे रही हैं। वहीं टीवी के स्टार गौरव खन्ना का गेम भी सुधरा है। शुरुआती महीनों में बैकफुट पर खेलने वाले गौरव अब सामने से वार कर रहे हैं। यूट्यूब मृदुल तिवारी भी अपनी आवाज उठाने लगे हैं। कैप्टन बनने के बाद से उनका गेम घर में सुधरा है। तान्या और आमाल की बहुत बनती थी लेकिन अब उनके रिश्ते में भी दरार आ गया है।