Bigg Boss 19 में जल्द होगी दूसरे वाइल्ड कार्ड कंटेस्टेंट की एंट्री

सुपरस्टार सलमान खान का शो लगातार लाईमलाइट में बना हुआ है जैसे जैसे शो आगे बढ़ रहा है वैसे इसमें नोमिनेशन और और वाइल्ड कार्ड एंट्री देखने को मिल रही है। सेकंड वीकेंड वार सलमान खान नहीं होस्ट कर पाये थे । क्योंकि वो अपनी अपकमिंग फिल्म ‘द बैटल ऑफ गलवान ‘ की शूटिंग कर रहे थे। लेकिन इस वीकेंड वार को भाईजान ही होस्ट करेंगे । शो के फ़िनाले नजदीक आने से पहले मेकेर्स पब्लिक को एंटरटेन कराने में एक भी मौका नहीं मिस कर रहे हैं । वहीं अब मेकर्स नया चेहरा लाने वाले हैं । ऐसे में अब इसमें दूसरी वाइल्ड कार्ड एंट्री होने वाली है। इससे पहले शहनाज गिल के भाई की एंट्री हुई थी । लेकिन अब दूसरा वाइल्ड कार्ड लेने वाला शख्श गौरव खन्ना का करीबी है।

ये कंटेस्टेंट हुए बेघर

‘बिग बॉस 19’ में डबल इविक्शन हुआ जिसमें नतालिया और नगमा मिराजकर को घर से बाहर का रास्ता दिखा गया था। अब घर में कुल 15 कंटेस्टेंट मौजूद हैं जिनके बीच आए दिन कलेश होता रहता है।