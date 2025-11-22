Bihar: सम्राट चौधरी को गृह विभाग मिलते ही अपराधियों पर कसने लगा शिकंजा, कुख्यता बदमाश शिवदत्त राय एनकाउंटर में घायल

  1. हिन्दी समाचार
बिहार नई सरकार के गठन और विभागों के बंटवारे के बाद अपराधियों पर शिकंजा कसना शुरू हो गया है। गृह मंत्रालय की कमान संभालने के बाद डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी के निर्देश पर अपराधियों पर कार्रवाई शुरू हेा गयी है। साहेबपुरकमाल थाना क्षेत्र में जिला पुलिस और एसटीएफ की संयुक्त टीम ने एक और बड़ी कार्रवाई की है।

By शिव मौर्या 
Updated Date

पटना। बिहार नई सरकार के गठन और विभागों के बंटवारे के बाद अपराधियों पर शिकंजा कसना शुरू हो गया है। गृह मंत्रालय की कमान संभालने के बाद डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी के निर्देश पर अपराधियों पर कार्रवाई शुरू हेा गयी है। साहेबपुरकमाल थाना क्षेत्र में जिला पुलिस और एसटीएफ की संयुक्त टीम ने एक और बड़ी कार्रवाई की है। देर रात मल्हीपुर और शालिग्रामी गांव के बीच हुई मुठभेड़ में पुलिस ने कुख्यात अपराधी शिवदत्त राय घायल हो गया है, जिसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

पढ़ें :- Bihar: नीतीश कुमार की कैबिनेट में हुआ मंत्रियों के विभागों का बंटवारा, सम्राट चौधरी को मिला गृह विभाग

दरअसल, सम्राट चौधरी को गृह विभाग मिलने के बाद से इस बात की अटकलें थीं कि, कानून व्यवस्था को लेकर उठ रहे सवाल पर सरकार बड़ा कदम उठायेगी और अपराधियों पर शिकंजा कसेगी। इसी क्रम में अब कुख्यात अपराधियों पर एनकाउंटर जैसी कार्रवाई शुरू हो गयी है।

बताया जा रहा है कि, गुरुवार देर रात एसटीएफ को गुप्त सूचना मिली थी कि तेघड़ा थाना क्षेत्र का शातिर एवं फरार अपराधी शिवदत्त राय मल्हीपुर इलाके में हथियार खरीदने पहुंचने वाला है। सूचना मिलते ही एसटीएफ की टीम स्थानीय पुलिस के साथ मिलकर इलाके में सर्च ऑपरेशन और घेराबंदी में जुट गई। जैसे ही पुलिस टीम शालीग्राम गांव के पास पहुंची, दो बाइक पर सवार करीब छह बदमाशों ने अचानक पुलिस पर ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस ने भी आत्मरक्षा में जवाबी कार्रवाई की। इसी दौरान एक गोली शिवदत्त राय की जांघ में लगी और वह जमीन पर गिर गया। मौके का फायदा उठाकर उसके पांच अन्य साथी अंधेरे में फरार हो गए।

वहीं, घायल कुख्यात अपराधी शिवदत्त राय से पूछताछ में पुलिस को अहम सुराग मिले, जिसके आधार पर हुई छापेमारी में नौ पिस्टल, भारी मात्रा में कफ सिरप, नकद राशि और अन्य अवैध सामान बरामद किए गए। पुलिस सूत्रों के अनुसार अपराधियों की ओर से 6–7 राउंड फायरिंग की गई, जबकि पुलिस ने आत्मरक्षा में तीन राउंड गोलियां चलाईं।

पढ़ें :- बेटा पैदा होने पर दोस्तों ने किया मजाक, युवक ने पत्नी की गला रेतकर कर दी हत्या, प्राईवेट पार्ट पर किए गंभीर वार
