Bihar Elections 2025: आज शाम को आएगी NDA के प्रत्याशियों की पहली लिस्ट, उपेंद्र कुशवाहा बोले-आज बादलों ने फिर साजिश की...

Bihar Elections 2025: बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी सरगर्मी बढ़ती जा रही है। एनडीए में सीट बंटवारे के बाद अब प्रत्याशियों के नाम का एलान आज शाम तक हो जाएगा। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने बताया कि, प्रत्याशियों के नाम का जल्द एलान हो जाएगा। उन्होंने सीट बंटवारे के बाद एनडीए में किसी भी तरह के मतभेद होने से इनकार कर दिया है। साथ ही कहा, गठबंधन एकजुट होकर चुनाव लड़ेगा।

पत्रकारों से बातचीत करते हुए दिलीप जायसवाल ने कहा कि, एनडीए ने पहले ही सीट बंटवारे की घोषणा कर दी है। अब भाजपा समेत राजग के सभी घटक दलों के उम्मीदवारों की घोषणा शाम में की जाएगी। उन्होंने कहा कि राज्य में राजग के पांच घटक दल ‘पांच पांडव’ की तरह हैं और सभी मिलकर विधानसभा चुनाव लड़ेंगे तथा भारी बहुमत से सरकार बनाएंगे।

बता दें कि, रविवार को एनडीए में सीट बंटवारे पर मुहर लगी है। जेडीयू को 101—101 सीट मिली है। वहीं, चिराग पासवान की लोजपा रामविलास (LJP—R), उपेंद्र कुशवाहा की राष्ट्रीय लोक मोर्चा (RLM) को 6 और जीतनराम मांझी की हम (HAM) को भी 6 सीटें मिली हैं। एनडीए में कई राउंड की बैठकों के बाद यह फॉर्मूला निकला है।

वहीं, इस सीट बंटवारे के बाद एनडीए में शामिल उपेंद्र कुशवाहा ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट लिखा है। उन्होंने लिखा कि, प्रिय मित्रों/साथियों, आप सभी से क्षमा चाहता हूं। आपके मन के अनुकूल सीटों की संख्या नहीं हो पायी। मैं समझ रहा हूं, इस निर्णय से अपनी पार्टी के उम्मीदवार होने की इच्छा रखने वाले साथियों सहित हजारों – लाखों लोगों का मन दुखी होगा। आज कई घरों में खाना नहीं बना होगा। परन्तु आप सभी मेरी एवं पार्टी की विवशता और सीमा को बखूबी समझ रहे होंगे। किसी भी निर्णय के पीछे कुछ परिस्थितियां ऐसी होती हैं जो बाहर से दिखतीं हैं मगर कुछ ऐसी भी होती हैं जो बाहर से नहीं दिखतीं। हम जानते हैं कि अन्दर की परिस्थितियों से अनभिज्ञता के कारण आपके मन में मेरे प्रति गुस्सा भी होगा, जो स्वाभाविक भी है। आपसे विनम्र आग्रह है कि आप गुस्सा को शांत होने दीजिए, फिर आप स्वयं महसूस करेंगे कि फैसला कितना उचित है या अनुचित। फिर कुछ आने वाला समय बताएगा। फिलहाल इतना ही।

इसके साथ ही उपेंद्र कुशवाहा ने अपने दूसरे पोस्ट में लिखा कि, आज बादलों ने फिर साजिश की, जहां मेरा घर था वहीं बारिश की। अगर फलक को जिद है बिजलियां गिराने की, तो हमें भी जिद है वहीं पर आशियां बसाने की।