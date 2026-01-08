नौतनवा में बाइक चोर बेखौफ,पुलिस की निष्क्रियता पर उठ रही उंगलियां

पर्दाफाश न्यूज़ ब्यूरो महराजगंज :: नौतनवा थाना क्षेत्र में बाइक चोरों का आतंक थमने का नाम नहीं ले रहा है। बीते एक महीने में अलग-अलग इलाकों से आधा दर्जन से ज्यादा बाइकें चोरी हो चुकी हैं। लगातार मिल रहे CCTV फुटेज और पीड़ितों की लिखित तहरीर के बावजूद पुलिस अब तक एक भी आरोपी को पकड़ नहीं सकी और न ही कोई वाहन बरामद कर पाई है। इससे स्थानीय लोगों में भारी आक्रोश है।

वाल्मीकि नगर में दिनदहाड़े चोरी

वाल्मीकि नगर निवासी अजय कुमार अग्रहरी ने बताया कि 14 दिसंबर की शाम 4:30 बजे घर के बाहर खड़ी उनकी हीरो सुपर स्प्लेंडर (UP56 AB 3938) चोर कुछ ही मिनटों में उड़ा ले गए।

कस्टम ऑफिस के सामने से गायब हुई बाइक

अम्बेडकर नगर निवासी शैलेन्द्र कुमार की बाइक (UP56 AX 4516) 28 दिसंबर को नौतनवा कस्टम ऑफिस के सामने खड़ी थी, लेकिन वह कुछ ही देर में गायब हो गई।

CCTV में कैद बुलेट चोरी — फिर भी जांच ढीली

विष्णुपुरी निवासी शुभम जायसवाल की बुलेट (UP56 AU 0309) 1 जनवरी की शाम उनके घर से चोरी हुई। पूरी घटना घर में लगे CCTV कैमरे में साफ दिख रही है, लेकिन पुलिस अभी तक कार्रवाई नहीं कर सकी।

लॉक तोड़कर गैरेज में सेंध

शास्त्री नगर निवासी नितेश कुमार पटवा की बुलेट (UP56 AB 1539) 5 जनवरी की रात गैरेज का लॉक तोड़कर चोरी कर ली गई। यह घटना भी कैमरे में रिकॉर्ड है।

शाम बर्तन स्टोर के पीछे से YEZDI पर हाथ साफ

मालवीय नगर निवासी धीरज कुमार कसेरा की YEZDI रोडस्टार (UP56 BF 5961) भी 5 जनवरी की रात शास्त्री नगर क्षेत्र से चोरी हो गई।

लोगों का आरोप — “पुलिस सिर्फ आश्वासन दे रही, कार्रवाई नहीं”

पीड़ितों का कहना है कि थाने में तहरीर देने के बाद भी पुलिस सिर्फ आश्वासन देकर चुप बैठी है। इलाके में पुलिस गश्त न होने से चोरों के हौसले दिन-ब-दिन बढ़ते जा रहे हैं। लोगों का कहना है कि नौतनवा अब वाहन चोरों का ‘सुरक्षित अड्डा’ बन गया है।