पीएम मोदी और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच द्विपक्षीय बैठक जारी, इन मुद्दों पर चर्चा की उम्मीद

Bilateral meeting of PM Modi and President Xi Jinping: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करीब सात साल बाद चीन के दौरे पर हैं, वह शनिवार शनिवार शाम को तियानजिन पहुंचे। वह शंघाई सहयोग संगठन (एससीओ) शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे और कई विश्व नेताओं से मुलाकात करेंगे। वहीं, प्रधानमंत्री मोदी और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच द्विपक्षीय बैठक चीन के तियानजिन में बैठक हो रही है। इस बैठक में पाकिस्तान और अमेरिका के मुद्दे पर चर्चा की उम्मीद है।

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, तियानजिन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच द्विपक्षीय बैठक यिंगबिन होटल में चल रही है जो करीब 40 मिनट तक चलेगी। दोनों देशों के बीच लंबे समय से चले आ रहे सीमा विवाद और तनाव को कम करने के लिए पिछले एक साल से कोशिशें जारी हैं और इस बैठक में सीमा विवाद को लेकर चर्चा हो सकती है। पहले भी दोनों देशों ने इस दिशा में कुछ अहम कदम उठाए हैं। भारतीय श्रद्धालुओं के लिए कैलाश मानसरोवर यात्रा का पुनः आरंभ इन कोशिशों का परिणाम है। वहीं, चीनी नागरिकों के लिए टूरिस्ट वीजा की बहाली की गई है।