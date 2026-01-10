  1. हिन्दी समाचार
  3. BJP सरकार ने आशा वर्कर्स से किया अपना कोई भी वादा पूरा नहीं किया, उनके बीच फैला है निराशा और गुस्सा: अखिलेश यादव

उत्तर प्रदेश में अपनी लंबित मांगों को लेकर आशा वर्कर्स की तरफ से लगातार विरोध प्रदर्शन किया जा रहा हे। आशा वर्कर्स अपनी मांगों को लेकर प्रदेश के विभिन्न जिलों में प्रदर्शन कर रही हैं और ज्ञापन दे रही हैं। अब सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने उनका समर्थन करते हुए सरकार को घेरा है।

By शिव मौर्या 
Updated Date

लखनऊ। उत्तर प्रदेश में अपनी लंबित मांगों को लेकर आशा वर्कर्स की तरफ से लगातार विरोध प्रदर्शन किया जा रहा हे। आशा वर्कर्स अपनी मांगों को लेकर प्रदेश के विभिन्न जिलों में प्रदर्शन कर रही हैं और ज्ञापन दे रही हैं। अब सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने उनका समर्थन करते हुए सरकार को घेरा है। उन्होंने कहा कि, भाजपा सरकार वादाखिलाफी कर रही है और आशा बहनों को नीचा दिखाने के लिए आपत्तिजनक भाषा का भी इस्तेमाल कर रही है।

अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा, भाजपा सरकार ने आशा वर्कर्स से किया अपना कोई भी वादा पूरा नहीं किया है, इसी कारण आशा बहनों के बीच निराशा और गुस्सा फैला हुआ है। ऊपर से वादाख़िलाफ़ी करनेवाली भाजपा सरकार ‘शासन और प्रशासन’ दोनों ही आशा बहनों को नीचा दिखाने के लिए जब गलत और आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल करके उनका अपमान करते हैं तो ये क्रोध, आक्रोश में बदल जाता है।

जब भाजपाई कहते हैं कि आशा वर्कर अपने पतियों को बैठाकर खिलाती हैं तो इसका मतलब है कि भाजपा के राज में बेकारी-बेरोज़गारी इतनी ज़्यादा है कि आशा वर्करों के घर-परिवार में बेरोज़गारी की वजह कोई काम करनेवाला नहीं है।

