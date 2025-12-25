बीच चौराहे पर भाजपा नेता को गोलियों भूना, विपक्ष हुआ हमलावर, डिप्टी सीएम ने कहा नहीं बचेंगे एक भी आरोपी

  1. हिन्दी समाचार
पटना। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दसवीं बार शपथ लिए अभी दो महिने भी नहीं हुए है। उससे पहले ही बिहार में लगातार अपराध संख्या बढ़ती जा रही और अपराधियों के हौसले और बुलंद हो रहे है। बता दे कि समस्तीपुर जनपद में बेखौफ बदमाशों ने बीच सड़क पर भाजपा नेता की गोली मारकर निर्मम हत्या कर दी। इस घटना के बाद विपक्ष जहां सरकार पर हमलावर हो गया है। वहीं सरकार का दावा है कि वह जल्द ही अपराधियों को गिरफ्तार कर, कठोर कार्रवाई की जाएगी।

समस्तीपुर जनपद के खानुपर इलाके के वार्ड नंबर पांच निवासी 23 वर्षीय रुपक सहनी पुत्र राबाबू सहनी गांव के ही चौराहे पर इंटरनेट कैफे चलाते थे और भाजपा के पंचायत अध्यक्ष भी थे। वहीं उनके बड़े भाई दीपक सहनी भाजपा आईटी सेल के संयोजक है। बुधवार रात रुपक अपनी दुकान बंद कर घर जा रहे थे, तभी बाइक सवार तीन बदमाश आए और उन पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। गोलियां चलने की आवाज सुनकर कर आस पास के लोग मौके पर पहुंचे तो, सभी बदमाश असलहा लहराते हुए मौके से फरार हो गए। आनन—फानन में वहां मौजूद लोगों ने परिजनों को सूचना दी और रुपक को लेकर खानपुर के अस्पताल पहुंचे, जहां डाक्टरों ने उन्हे मृत घोषित कर दिया। वहीं मृतक के पिता रामबाबू सहनी ने बताया कि गांव के ही कुछ लोगों से उनकी रंजीश चल रही है, जिस कारण उनके बेटे की गोली मार कर हत्या कर दी गई। वहीं सूचना पर अस्पताल पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया और घटना स्थल पर पहुंच कर जांच की एसपी अरविंद प्रताप सिंह ने बताया कि पुराने विवाद के कारण हत्याा की आशंका है। दो आरोपियों को गिरफ्तार कर पूछताछ की जा रही है। वहीं लापरवाही दिखाने के कारण खानपुर थाना प्रभारी रंजीत चौधरी को सस्पेंड कर दिया गया है।

आरजेडी ने सरकार पर साधा निशाना

भाजपा नेता की हत्या पर राष्ट्रीय जनता दल ने सरकार की आलोचना की है। आरजेडी प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने कहा कि बिहार में अपराधियों का मनोबल बहुत बढ़ गए है कि सरकार के नेता भी सुरक्षित नहीं हैं। सराकर पर निशाना साधते हुए उन्होने कहा कि जब सरकार अपने ही पार्टी के नेताओं की सुरक्षा नहीं कर सकती, तो आम लोग कैसे सुरक्षित रह सकते हैं। बिहार की जनता पर अब भगवान भरोसे है। विपक्ष के हमले का जवाब देते हुए उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने साफ कहा कि सरकार अपराध को लेकर पूरी तरह गंभीर है। मामले में दो आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है और यह मामला आपसी विवाद का लग रहा है। सम्राट चौधरी ने कहा कि जहां भी कोई घटना होती है, पुलिस तुरंत कार्रवाई करती है।

