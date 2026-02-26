भाजपा बांटो और राज करो की राजनीति करते हैं, जिला पंचायत प्रमुख का चुनाव बैलट से कराए जाएं: संजय सिंह

आम आदमी पार्टी (AAP) के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने गुरुवार को प्रेस कांफ्रेंस कर कहा कि जिला पंचायत प्रमुख (जिला पंचायत अध्यक्ष) के चुनाव को जनता के सीधे हाथ में देने और बैलट पेपर से कराने की मांग की है। इसके साथ ही, उन्होंने भाजपा पर आरोप लगाया है कि पार्टी दलित और आदिवासी समाज को सामान्य (सवर्ण) वर्ग से लड़वाने की कोशिश करती है और यह उनकी "बांटो और राज करो" वाली राजनीति का हिस्सा है।
यह बयान संभवतः हाल के राजनीतिक संदर्भों से जुड़ा है, जैसे पंचायती राज व्यवस्था में चुनाव प्रक्रिया या आरक्षण/सामाजिक न्याय से संबंधित मुद्दों पर। भारत में जिला पंचायत प्रमुख का चुनाव वर्तमान में ज्यादातर मामलों में पंचायत सदस्यों जो अप्रत्यक्ष रूप से होता है, न कि सीधे जनता द्वारा। कुछ राज्यों में इसे सीधा (डायरेक्ट) करने की मांग समय-समय पर उठती रही है, ताकि ज्यादा लोकतांत्रिक हो। संजय सिंह ने पहले भी चुनाव सुधारों पर बात की है, जैसे EVM vs बैलट पेपर पर बहस में उन्होंने बैलट पेपर की वकालत की थी। भाजपा पर “divide and rule” का आरोप लगाया है। खासकर सामाजिक न्याय, आरक्षण या UGC जैसे मुद्दों पर जहां जातिगत विभाजन का जिक्र आता है।