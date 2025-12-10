राहुल गांधी के जर्मनी दौरे पर भाजपा ने उठाया सवाल, तो प्रियंका गांधी ने किया पलटवार, बोलीं- मोदी जी अपने काम का आधा समय विदेश में बिताते हैं...

नई दिल्ली। कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा (Congress MP Priyanka Gandhi Vadra) ने बुधवार को पार्टी के नेता राहुल गांधी (Rahul Gandhi) की आगामी जर्मनी यात्रा (Germany Trip) को लेकर भाजपा की आलोचना का पीएम नरेंद्र मोदी (Prime Minister Narendra Modi) के विदेशी दौरे पर घेरते हुए करारा जवाब दिया है। उन्होंने पलटवार करते हुए कहा कि विपक्ष के नेता पर सवाल क्यों उठाए जा रहे हैं? जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Prime Minister Narendra Modi) अपना लगभग आधा समय देश के बाहर बिताते हैं।

इंडियन ओवरसीज कांग्रेस (Indian Overseas Congress) के मुताबिक, राहुल गांधी (Rahul Gandhi) 15 से 20 दिसंबर तक जर्मनी में रहेंगे। इस दौरान वह भारतीय समुदाय से मिलेंगे और जर्मन मंत्रियों से भी मुलाकात करेंगे। भाजपा ने राहुल गांधी (Rahul Gandhi) की आगामी विदेश यात्रा पर तंज कसा और कहा कि ‘राहुल तो विपक्ष के नेता नहीं, बल्कि पर्यटन के नेता हैं। भाजपा प्रवक्ता शहजाद पूनावाला (BJP spokesperson Shahzad Poonawala) ने एक्स पर लिखा कि संसद 19 दिसंबर तक चल रही है। लेकिन राहुल गांधी 15 से 20 दिसंबर तक जर्मनी जा रहे हैं। उन्होंने यह भी कहा कि बिहार चुनाव के दौरान भी राहुल विदेश में थे और बाद में जंगल सफारी पर चले गए थे।

प्रियंका गांधी (Priyanka Gandhi) ने भाजपा के हमले पर पलटवार करते हुए कहा, मोदी जी अपने काम का आधा समय विदेश में बिताते हैं… फिर विपक्ष के नेता के विदेश जाने पर सवाल क्यों उठाए जा रहे हैं? इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के जर्मनी के अध्यक्ष बलविंदर सिंह (Balwinder Singh, President of the Indian Overseas Congress in Germany) ने बताया कि राहुल गांधी 15 से 20 दिसंबर तक जर्मनी दौरे पर रहेंगे और उनके साथ सैम पित्रोदा भी होंगे।