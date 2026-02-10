PM मोदी की सीट को घेरने वाली महिला सांसदों पर होगी कार्रवाई! भाजपा ने लोकसभा स्पीकर को लिखा पत्र

BJP’ MPs write to Lok Sabha Speaker: भाजपा की महिला सांसदों ने लोकसभा स्पीकर ओम बिरला से अपील की है कि वे उन विपक्षी सांसदों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करें, जिन्होंने ट्रेजरी बेंच के अंदर तक घुसने, टेबल पर चढ़ने और प्रधानमंत्री की सीट को घेरने जैसे “घिनौने काम” किए हैं। इससे पहले विपक्षी सांसदों ने भी लोकसभा स्पीकर को पत्र लिखकर अपने खिलाफ लगे आरोपों को आधारहीन बताया था।

भाजपा की महिला सांसदों ने यह भी कहा कि 4 फरवरी को लोकसभा परिसर में हुई “घटनाओं के खतरनाक मोड़” ने सभी को बहुत चिंतित कर दिया है, क्योंकि इस स्थिति के गंभीर और बुरे नतीजे हो सकते थे और यह भारत के संसदीय लोकतंत्र के इतिहास में “सबसे बुरे पलों” में से एक हो सकता था। 4 फरवरी को, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विपक्ष के विरोध के कारण संसद में राष्ट्रपति के भाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर बहस का जवाब नहीं दे सके।

भाजपा की महिला सांसदों ने अपने पत्र में कहा कहा?

लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के नाम इस पत्र में लिखा है- “हम यह लिखकर आपके प्रति अपना गहरा आभार और तारीफ़ दर्ज कराना चाहते हैं कि आपने 4 फरवरी 2026 को माननीय राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान लोकसभा की गरिमा, मर्यादा और पवित्रता को जिस तरह से बनाए रखा और बचाया, उसके लिए आप कितने आभारी हैं।”

“उस दिन, पूरे सदन ने, और असल में पूरे देश ने, लोकसभा चैंबर के अंदर सबसे दुर्भाग्यपूर्ण और अफसोसनाक घटनाओं में से एक देखी। हमने देखा कि विपक्षी पार्टियों के सदस्य न सिर्फ़ सदन के वेल में आ गए, बल्कि वे टेबल पर चढ़ गए, कागज़ फाड़े और उन्हें चेयर की ओर फेंक दिया। इसके अलावा, दुख की बात यह है कि कुछ महिला माननीय सदस्य गुस्से वाले अंदाज़ और हाथों में बैनर और प्लेकार्ड लेकर दूसरी तरफ़ चली गईं। उन्होंने न सिर्फ़ माननीय प्रधानमंत्री की सीट को घेर लिया, बल्कि ट्रेजरी बेंच के अंदर भी चली गईं, जहाँ सीनियर मंत्री बैठते हैं। इस गंभीर उकसावे पर बहुत ज़्यादा गुस्सा होने के बावजूद, हमने अपने सीनियर नेताओं के कहने पर बहुत संयम रखा और किसी भी तरह से जवाब नहीं दिया। अगर हमने संयम नहीं रखा होता, तो एक बुरी स्थिति बन सकती थी। बाद में, मामले को और भी गंभीर बनाने के लिए, हमने देखा कि विपक्षी MP आपके चैंबर की तरफ़ गुस्से में घुस आए। हम आपके चैंबर के अंदर से तेज़ आवाज़ें सुन सकते थे।”

“लोकसभा के इस प्रतिष्ठित परिसर में हुई इस खतरनाक घटना ने हम सभी को बहुत चिंतित कर दिया है। मौजूदा स्थिति से गंभीर नतीजे निकल सकते थे। और इसके बुरे नतीजे हो सकते थे और यह हमारे संसदीय लोकतंत्र के इतिहास के सबसे बुरे पलों में से एक हो सकता था। इसलिए, हम आपसे अपील करते हैं कि आप उन विपक्षी MPs के खिलाफ नियमों के तहत सख्त से सख्त कार्रवाई करें, जिन्होंने सदन के अंदर ऐसे घिनौने काम किए हैं और हमारे लोकतांत्रिक संस्थानों को बदनाम किया है।”

“माननीय स्पीकर सर, इस सम्मानित सदन के पीठासीन अधिकारी के तौर पर अपने लगभग सात सालों के दौरान, आपने लगातार इसकी प्रतिष्ठा और असर को बढ़ाने की कोशिश की है। इस महान सदन के स्पीकर के तौर पर, आपने हमेशा निष्पक्षता दिखाई है और सभी सदस्यों को पार्टी से जुड़े होने के बावजूद बराबर मौका दिया है। इसलिए, हम आपके नेतृत्व पर पूरा भरोसा और विश्वास करते हैं और महसूस करते हैं कि लोकसभा आपको अपने संरक्षक के रूप में पाकर खुशकिस्मत है।”