  Black sesame seeds :  काले तिल से हड्डियां और मांसपेशियां होंगी मजबूत , जानें सेवन का तरीका

काला तिल एक सुपरसीड है, जो शरीर को अंदर और बाहर दोनों स्तर पर मजबूत और स्वस्थ बनाता है। यह हड्डियों, नसों, मांसपेशियों और लिगामेंट को पोषण देने के साथ-साथ स्किन की सेहत सुधारने, दर्द और जकड़न कम करने और ऊर्जा बढ़ाने में भी बेहद असरदार है।

By अनूप कुमार 
Updated Date

Black sesame seeds : काला तिल एक सुपरसीड है, जो शरीर को अंदर और बाहर दोनों स्तर पर मजबूत और स्वस्थ बनाता है। यह हड्डियों, नसों, मांसपेशियों और लिगामेंट को पोषण देने के साथ-साथ स्किन की सेहत सुधारने, दर्द और जकड़न कम करने और ऊर्जा बढ़ाने में भी बेहद असरदार है। इसलिए कहा जाता है कि काला तिल किसी भी सुपरफूड से कम नहीं है। यह बीज न सिर्फ स्वाद और खुशबू में शानदार है, बल्कि स्वास्थ्य के लिए भी लाजवाब है।

हड्डियों और मांसपेशियों के लिए
इसमें मौजूद कैल्शियम और मिनरल्स हड्डियों, मांसपेशियों और लिगामेंट्स को गहराई से पोषण देते हैं, जिससे वे मजबूत बनती हैं और लचीलापन बढ़ता है।

त्वचा और बालों के लिए
यह त्वचा को नमी देता है, मुलायम बनाता है और स्वस्थ रखता है। यह बालों के स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा है।

ब्लड शुगर और कोलेस्ट्रॉल नियंत्रण
इसमें मौजूद हेल्दी फैटी एसिड्स (लिनोलिक और ओलिक एसिड) कोलेस्ट्रॉल और ब्लड शुगर को संतुलित रखने में सहायक होते हैं।

ऊर्जा और थकान कम करना
यह शरीर में ऊर्जा बढ़ाता है और थकान, सूखापन व दर्द को कम करता है।

पाचन और इम्यूनिटी
सर्दियों में होने वाली सर्दी-खांसी और पाचन संबंधी समस्याओं में राहत देता है और इम्यूनिटी बढ़ाता है।

