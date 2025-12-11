Black sesame: काला तिल हड्डियों को करता है मजबूत, जानें सेवन के फायदे

सर्दियों के मौसम में भरपूर पोषण के लिए काले तिल का उपयोग सदियों से किया जाता है। काला तिल गुणों का भंडार है। काला तिल शरीर और त्वचा के लिए बहुत उपयोगी मानी जाती है। इसमें भरपूर कैल्शियम, हेल्दी फैट और मिनरल्स पाए जाते हैं, जो हड्डियों को मजबूत करने, टिशू की मरम्मत और मांसपेशियों की मजबूती में मदद करते हैं। इसकी तासीर की बात करें तो वह गर्म होती है और शरीर में सर्कुलेशन को बढ़ाती है, अकड़न कम करती है और चोट या थकान से प्रभावित टिशू को जल्दी ठीक करने में मदद करती है।

यदि नियमित रूप से काले तिल का सेवन किया जाए तो मांसपेशियां और हड्डियां मजबूत होती हैं। इसी तरह जोड़ों के दर्द में भी काला तिल का तेल बेहद ही असरदार माना गया है।

काला तिल नसों और मेरुदंड को भी यह पोषण पहुंचाता है, जिससे शरीर में ऊर्जा बनी रहती है और थकान कम महसूस होती है। जो लोग नियमित रूप से काले तिल का सेवन करते हैं, उनके शरीर में सूखापन, दर्द और अकड़न कम होती है और संपूर्ण शारीरिक लचीलापन बढ़ता है।

काले तिल का सेवन करने से सर्दी-जुकाम से भी राहत मिलती है और यदि को अस्थमा या साइनस की समस्या है तो उसके लिए भी काला तिल बहुत ही फायदेमंद माना गया है।