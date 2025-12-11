  1. हिन्दी समाचार
  2. सेहत
  3. Black sesame: काला तिल हड्डियों को करता है मजबूत, जानें सेवन के फायदे

Black sesame: काला तिल हड्डियों को करता है मजबूत, जानें सेवन के फायदे

. सर्दियों के मौसम में भरपूर पोषण के लिए काले तिल का उपयोग सदियों से किया जाता है। काला तिल गुणों का भंडार है। काला तिल शरीर और त्वचा के लिए बहुत उपयोगी मानी जाती है।

By अनूप कुमार 
Updated Date

पढ़ें :- Ginger Benefits : अदरक के सेवन से तेजी से घटेगा वजन, जानें स्लिम फिटनेस का फॉर्मूला  
इन टॉपिक्स पर और पढ़ें:
Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर फॉलो करे...

संबंधित खबरें

Black sesame: काला तिल हड्डियों को करता है मजबूत, जानें सेवन के फायदे

Black sesame: काला तिल हड्डियों को करता है मजबूत, जानें सेवन के...

Winter Health : बर्फीली हवाओं और लुढ़कते तापमान में ऐसे करें शरीर की देखभाल , खाएं संतुलित आहार

Winter Health : बर्फीली हवाओं और लुढ़कते तापमान में ऐसे करें शरीर...

Ginger Benefits : अदरक के सेवन से तेजी से घटेगा वजन, जानें स्लिम फिटनेस का फॉर्मूला  

Ginger Benefits : अदरक के सेवन से तेजी से घटेगा वजन, जानें...

Winter Energetic Laddus :  सर्दियों में खाएं गोंद और तिल के लड्डू , भरपूर के साथ् शरीर को रखते हैं एक्टिव

Winter Energetic Laddus :  सर्दियों में खाएं गोंद और तिल के लड्डू...

Winter Morning Routine :  सर्दियों की सुबह करें ये काम , शुरू करें पावरफुल विंटर मॉर्निंग रूटीन  

Winter Morning Routine :  सर्दियों की सुबह करें ये काम , शुरू...

Winter Immunity Boosting :सर्दियों में इम्यूनिटी मजबूत करने के लिए शामिल करें डाइट में शामिल ये फूड, बीमारी से होगी सुरक्षा

Winter Immunity Boosting :सर्दियों में इम्यूनिटी मजबूत करने के लिए शामिल करें...