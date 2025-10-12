BMW Best Sellers :  बीएमडब्ल्यू इंडिया ने भारत में हासिल की अब तक सबसे ज्यादा बिक्री ,  जानें खूबियां और इंजन

BMW Best Sellers : बीएमडब्ल्यू ग्रुप इंडिया ने जनवरी से सितंबर के बीच अपना अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया है। इस लग्ज़री कार निर्माता ने साल के पहले नौ महीनों में 11,978 कारों की बिक्री दर्ज की। वहीं पिछले साल की बात करें तो इसी अवधि की तुलना में 13% की मज़बूत वृद्धि दर्शाती है। इनमें से बीएमडब्ल्यू की हिस्सेदारी 11,510 यूनिट्स की रही, जबकि मिनी की हिस्सेदारी 468 यूनिट्स की रही। कंपनी ने बीएमडब्ल्यू मोटर्राड के तहत 3,976 मोटरसाइकिलें भी बेचीं।

कीमतों में कटौती

सितंबर में GST में बदलाव लागू होने के कारण कीमतों में कटौती और त्योहारी मांग के चलते एक नया मासिक रिकॉर्ड भी बना।

शीर्ष लग्जरी EV ब्रांड

कार निर्माता ने 2,509 इलेक्ट्रिक कारों की बिक्री के साथ भारत के शीर्ष लग्जरी EV ब्रांड के रूप में अपनी बढ़त बनाए रखी। EV का सालाना 246 प्रतिशत की वृद्धि के साथ कुल बिक्री में 21 प्रतिशत का योगदान रहा।

इस दौरान BMW iX1 सबसे ज्यादा बिकने वाली EV रही, उसके बाद i7 का स्थान रहा।

बीएमडब्ल्यू के लंबे व्हीलबेस वाले मॉडलों, जिनमें 7 सीरीज़, 5 सीरीज़, 3 सीरीज़ और iX1 शामिल हैं, की माँग साल-दर-साल 169% बढ़कर 5,720 यूनिट हो गई। ये मॉडल अब भारत में बीएमडब्ल्यू की कुल बिक्री का आधा हिस्सा हैं।

सेडान सबसे ज़्यादा बिकने वाली कार

3 सीरीज़ ब्रांड की सबसे ज़्यादा बिकने वाली सेडान बनी हुई है, जिसकी बिक्री में 16% हिस्सेदारी है। कुल मिलाकर, बीएमडब्ल्यू ने अब तक भारत में 15,000 से ज्यादा लंबे व्हीलबेस वाली कारें बेची हैं।