BMW Best Sellers :  बीएमडब्ल्यू इंडिया ने भारत में हासिल की अब तक सबसे ज्यादा बिक्री ,  जानें खूबियां और इंजन

बीएमडब्ल्यू ग्रुप इंडिया ने जनवरी से सितंबर के बीच अपना अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया है। इस लग्ज़री कार निर्माता ने साल के पहले नौ महीनों में 11,978 कारों की बिक्री दर्ज की।

By अनूप कुमार 
Updated Date

