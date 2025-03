BMW C 400 GT scooter launched : बीएमडब्ल्यू सी 400 जीटी स्कूटर भारत में लॉन्च , जाने कीमत और खासियत

BMW C 400 GT scooter launched : बीएमडब्ल्यू मोटरराड ने भारत में अपने मैक्सी-स्कूटर C 400 GT का 2025 मॉडल लॉन्च कर दिया है। इसकी एक्स-शोरूम कीमत 11.50 लाख रुपये है और 2025 मॉडल CBU रूट के ज़रिए हमारे यहां आना जारी रहेगा। यह मैक्सी स्कूटर पूरी तरह से निर्मित यूनिट (CBU) है और इसकी बुकिंग आज से शुरू हो गई है। 2025 C 400 GT अपडेटेड वर्जन है जिसमें कई ऐसे फीचर हैं जो अब स्टैण्डर्ड हैं।

C400 GT में कई सारे फीचर स्टैण्डर्ड हैं जैसे कि एडजस्टेबल विंडस्क्रीन, 10.25 इंच की TFT स्क्रीन, USB-A की जगह लेने वाला टाइप-C चार्जिंग पोर्ट और 12-वोल्ट सॉकेट से लैस है। C 400 GT दो कलर ऑप्शन में उपलब्ध होगी – ब्लैकस्टॉर्म मैटेलिक और डायमंड व्हाइट मैटेलिक (एक्सक्लूसिव पैकेज के साथ)। स्कूटर को और भी सुलभ बनाने के लिए, सीट की ऊंचाई 765 मिमी से एक सेंटीमीटर कम करके 775 मिमी कर दी गई है।

BMW ने नए 4.5 लीटर डैशबोर्ड के साथ स्टोरेज क्षमता बढ़ाई है जबकि अंडर सीट 37.6 लीटर तक की पेशकश करती है। स्कूटर में ABS-असिस्टेड ब्रेकिंग, डायनेमिक ब्रेक कंट्रोल (DBC), ट्रैक्शन कंट्रोल और इंजन ड्रैग टॉर्क कंट्रोल (MSR) जैसे सेफ्टी फीचर्स हैं।

इंजन

BMW C 400 GT में 350cc वाटर-कूल्ड, सिंगल-सिलिंडर इंजन लगा है जो 7,500 rpm पर 33.5 bhp और 5,750 rpm पर 35 Nm का पीक टॉर्क देता है। यह इंजन लगातार परिवर्तनशील (CVT) ट्रांसमिशन से लैस है।

BMW Motorrad तीन साल की असीमित किलोमीटर वारंटी प्रदान करता है, जिसे चार या पांच साल तक बढ़ाया जा सकता है। इसके अतिरिक्त, यह ब्रेकडाउन और टोइंग के लिए साल भर सहायता के साथ 24/7 रोडसाइड असिस्टेंस के साथ आता है। BMW इंडिया फाइनेंशियल सर्विसेज BMW Motorrad के लिए लचीला, परेशानी मुक्त वित्तपोषण प्रदान करता है।