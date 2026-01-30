BMW i7 electric sedan :  BMW i7 इलेक्ट्रिक सेडान ने भारत में 1,000 यूनिट्स की बिक्री का आंकड़ा किया पार,नया स्टैंडर्ड सेट किया

  1. हिन्दी समाचार
BMW इंडिया ने घोषणा की है कि BMW i7 लग्ज़री इलेक्ट्रिक कार ने भारत में 1,000 यूनिट की बिक्री का आंकड़ा पार कर लिया है, जो देश के बढ़ते प्रीमियम इलेक्ट्रिक गाड़ी सेगमेंट के लिए एक अहम पल है।

BMW i7 electric sedan : BMW इंडिया ने घोषणा की है कि BMW i7 लग्ज़री इलेक्ट्रिक कार ने भारत में 1,000 यूनिट की बिक्री का आंकड़ा पार कर लिया है, जो देश के बढ़ते प्रीमियम इलेक्ट्रिक गाड़ी सेगमेंट के लिए एक अहम पल है। यह कामयाबी दिखाती है कि इस स्पेस में खरीदार इलेक्ट्रिक में बदलाव करने में ज़्यादा सहज हो रहे हैं। खासकर यह तब हुआ जब कम्फर्ट, परफॉर्मेंस या प्रीमियम फीचर्स से समझौता नहींकरना होगा। BMW का कहना है कि i7 ने देश में इलेक्ट्रिक मोबिलिटी के लिए एक नया स्टैंडर्ड सेट किया है, जो सस्टेनेबल इनोवेशन को ऑटोमोटिव शान-शौकत के साथ जोड़ता है।

‘फॉरवर्डिज़्म’ और मॉडर्न मोबिलिटी
BMW ग्रुप इंडिया के प्रेसिडेंट और CEO, मिस्टर हरदीप सिंह बराड़ ने कहा, “BMW i7 सिर्फ़ एक लग्ज़री सेडान नहीं है – यह ‘फॉरवर्डिज़्म’ का एक बड़ा ऐलान है। 1,000 यूनिट का आंकड़ा पार करना उन कस्टमर्स के साथ इसकी मज़बूत पहचान दिखाता है जो अवांट-गार्डे डिज़ाइन, इलेक्ट्रिफ़ाइंग परफ़ॉर्मेंस और बिना किसी समझौते वाली लग्ज़री का परफेक्ट फ़्यूज़न चाहते हैं। BMW i7 मॉडर्न मोबिलिटी को फिर से परिभाषित करती रहती है और भारत के लग्ज़री EV स्पेस में हमारी लीडरशिप को मज़बूत करती है। लग्ज़री के शिखर की तलाश करने वालों के लिए पसंदीदा गाड़ी के तौर पर, BMW i7 आगे क्या है, यह तय करती रहती है और लग्ज़री इलेक्ट्रिक सेगमेंट में हमारी साफ़ लीडरशिप को तय करती है।”

हाईली इंटीग्रेटेड इलेक्ट्रिक ड्राइव यूनिट
BMW i7 eDrive50 में पांचवीं जेनरेशन की BMW eDrive टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है, जो एक हाईली इंटीग्रेटेड इलेक्ट्रिक ड्राइव यूनिट पर आधारित है। यह 101.7kWh बैटरी पैक और एक सिंगल ई-मोटर से चलती है, जो 449hp की पावर और 650 nm टॉर्क देती है और एक फुल चार्ज में इसकी क्लेम्ड रेंज 603 km है। BMW i7 को 11 kW AC चार्जर से 0 से 100 परसेंट चार्ज होने में लगभग 10 घंटे 45 मिनट लगते हैं, जबकि BMW का कहना है कि 195 kW DC फास्ट चार्जर इसे सिर्फ 34 मिनट में 10 से 80 परसेंट तक चार्ज कर सकता है।

BMW i7 electric sedan :  BMW i7 इलेक्ट्रिक सेडान ने भारत में 1,000 यूनिट्स की बिक्री का आंकड़ा किया पार,नया स्टैंडर्ड सेट किया

