  1. हिन्दी समाचार
  2. उत्तर प्रदेश
  3. BNP ने भारत के साथ संबंधों में ‘नई शुरुआत’ के दिए संकेत, शपथ ग्रहण में पीएम मोदी को कर सकती है आमंत्रित

BNP ने भारत के साथ संबंधों में ‘नई शुरुआत’ के दिए संकेत, शपथ ग्रहण में पीएम मोदी को कर सकती है आमंत्रित

बांग्लादेश में फरवरी 2026 के चुनावों में भारी बहुमत हासिल करने के बाद तारिक रहमान (Tariq Rahman) देश के अगले प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लेने के लिए तैयार हैं। इस ऐतिहासिक अवसर पर BNP ने भारत के साथ संबंधों में एक 'नई शुरुआत' करने का संकेत दिया है। सूत्रों के अनुसार, पार्टी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आमंत्रित करने की तैयारी कर रही है।

By संतोष सिंह 
Updated Date

नई दिल्ली। बांग्लादेश में फरवरी 2026 के चुनावों में भारी बहुमत हासिल करने के बाद तारिक रहमान (Tariq Rahman) देश के अगले प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लेने के लिए तैयार हैं। इस ऐतिहासिक अवसर पर BNP ने भारत के साथ संबंधों में एक ‘नई शुरुआत’ करने का संकेत दिया है। सूत्रों के अनुसार, पार्टी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Prime Minister Narendra Modi) को आमंत्रित करने की तैयारी कर रही है।

पढ़ें :- जीत के बाद तारिक रहमान की पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस, भारत-बांग्लादेश संबंधों पर कह दी बड़ी बात

इसके अलावा बीएनपी (BNP) सभी क्षेत्रीय राष्ट्राध्यक्षों को भी आमंत्रित कर सकती है। तारिक रहमान (Tariq Rahman)  के विदेशी मामलों के सलाहकार हुमायूं कबीर ने पीटीआई (PTI) से बात करते हुए स्पष्ट किया है कि यह समय दोनों देशों के लिए अपनी पुरानी धारणाओं को बदलने का है। उन्होंने कहा कि भारत को यह समझना होगा कि आज के बांग्लादेश में शेख हसीना (Sheikh Hasina) और अवामी लीग का अस्तित्व नहीं बचा है।

BNP ने भारत से अपील की है कि वह शेख हसीना जैसी “आतंकवादी” को अपनी जमीन पर पनाह न दे, जिन्होंने बांग्लादेश को अस्थिर करने का प्रयास किया। हुमायूं कबीर के अनुसार, यदि भारत ‘पड़ोसी प्रथम’ की नीति के तहत सम्मानजनक व्यवहार करता है, तो दोनों देश विकास के नए आयाम छू सकते हैं।

इन टॉपिक्स पर और पढ़ें:
Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर फॉलो करे...

संबंधित खबरें

शंकराचार्य विवाद पर स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद महराज का मुख्यमंत्री पर पलटवार, बोले-राजा योगी बन सकता है, लेकिन योगी फिर से राजा नहीं बनता

शंकराचार्य विवाद पर स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद महराज का मुख्यमंत्री पर पलटवार, बोले-राजा योगी...

T20 World Cup 2026 : भारत और पाकिस्तान के बीच होने वाला मैच है बिजनेस डील, सपा सांसद वीरेंद्र सिंह, बोले-लोगों का इस मुकाबले से उठ गया भरोसा

T20 World Cup 2026 : भारत और पाकिस्तान के बीच होने वाला...

गोरखपुर स्टेशन से तीन नाबालिग अपहृताएँ सकुशल बरामद,नौतनवां पुलिस ने आरोपी दबोचा

गोरखपुर स्टेशन से तीन नाबालिग अपहृताएँ सकुशल बरामद,नौतनवां पुलिस ने आरोपी दबोचा

BNP ने भारत के साथ संबंधों में 'नई शुरुआत' के दिए संकेत, शपथ ग्रहण में पीएम मोदी को कर सकती है आमंत्रित

BNP ने भारत के साथ संबंधों में 'नई शुरुआत' के दिए संकेत,...

Valentine's Day 2026 : नोएडा में प्रेमी ने पहले प्रेमिका को मारी गोली, फिर खुद को किया खत्म, इलाके में मचा हड़कंप

Valentine's Day 2026 : नोएडा में प्रेमी ने पहले प्रेमिका को मारी...

अखिलेश यादव, बोले-जो बच्चों के मुंह से छीन रहे हैं दूध, उनका पाप ही उनको ले डूबेगा, हजारों करोड़ के बजट में दूध शामिल है या पानी?

अखिलेश यादव, बोले-जो बच्चों के मुंह से छीन रहे हैं दूध, उनका...