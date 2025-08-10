हम सबको बचपन से ही बताया गया ही रोज नहाना चाहिए। ऐसा करने से हमे शरीर की गंदगी साफ होती है। हमारा मन साफ और शांत रहता है। जैसे की लोग पहले सिर्फ पानी से नहाते थे लेकिन समय बदलने के बाद लोग साबुन का यूज करने लगे। इसे बाद अब तो लोग साबुन का यूज नहीं करते हैं। अब लोग बॉडी वाश या बॉडी स्क्रब से नहाते हैं। ऐसे में आज मैं आपको बताऊँगी की आपके स्किन के लिए इंडोनो में कौन ज्यादा बेहतर है।

जानिए क्या है बॉडी वॉश ?

बॉडी वॉश एक लिक्विड क्लींजर होता है। ये हमारी स्‍क‍िन से गंदगी, पसीना और एक्‍सट्रा ऑयल को हल्के तरीके से हटाने का काम करता है। इसमें अक्सर ग्लिसरीन, एलोवेरा या एसेंशियल ऑयल जैसे मॉइश्चराइजिंग गुण होते हैं। ये त्वचा को धोने के साथ-साथ नमी भी देते हैं। ये खासतौर पर ड्राई और सेंसिटिव स्किन वालों के लिए अच्छा माना जाता है।

क्‍या हैं इसके फायदे?

1 – रोजाना हल्की सफाई करता है और स्किन के नेचुरल ऑयल को नहीं हटाता है।

2 – अलग-अलग स्किन टाइप के लिए अलग फॉर्मूला मौजूद होते हैं।

बॉडी स्क्रब क्या है?

बॉडी स्क्रब एक एक्सफोलिएटिंग प्रोडक्ट है। इसमें चीनी, नमक, कॉफी पाउडर या पिसे हुए नट्स के छिलकों जैसे दानेदार तत्व मौजूद होते हैं। ये सिर्फ सफाई नहीं करता, बल्कि डेड स्‍क‍िन सेल्‍स को हटाने का काम करता है। इससे स्किन मुलायम और ग्लोइंग दिखती है।

इसके फायदे

1 – डेड स्किन सेल को हटाकर स्किन को चमकदार और स्मूद बनाता है।

2 – इनग्रोन हेयर रोकने में मदद करता है।

क्‍या है दोनों में अंतर?

1 – बॉडी वॉश हल्के और आसान तरीके से गंदगी, पसीना और एक्‍सट्रा तेल हटाता है, साथ ही नमी भी देता है। जबक‍ि बॉडी स्क्रब डेड स्‍क‍िन सेल्‍स हटाकर स्किन को स्मूद और चमकदार बनाता है।

2 – बॉडी वॉश क्रीमी, स्मूद या जेली जैसा होता है, जबक‍ि बॉडी स्क्रब दानेदार और हल्का खुरदरा, जिसमें एक्सफोलिएटिंग पार्टिकल्स होते हैं।

3 – बॉडी वाश को आप रोज यूज कर सकते हैं लेकिन बॉडी स्क्रब को हफ्ते में एक या दो बार

कौन-सा इस्तेमाल करें?

1 – बॉडी वॉश रोजाना इस्तेमाल कर सकते हैं। ताकि स्किन साफ और हाइड्रेटेड रहे।

2 –बॉडी स्क्रब हफ्ते में एक से दो बार इस्तेमाल करें, ताकि डेड सेल्‍स हट जाएं और स्किन स्मूद हो।

3 – सेंसिटिव स्किन वालों को स्क्रब सिर्फ हफ्ते में एक बार करना चाहिए।