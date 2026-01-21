Toyota Urban Cruiser Ebella EV : टोयोटा अर्बन क्रूजर एबेला EV की बुकिंग शुरू ,  जानें डिज़ाइन, रेंज और फीचर्स  

Toyota Urban Cruiser Ebella EV : जानी मानी आटो कंपनी टोयोटा किर्लोस्कर मोटर ने अर्बन क्रूज़र एबेला को लॉन्च करके बड़े पैमाने पर इलेक्ट्रिक कारों के मार्केट में इंट्री की है। यह इलेक्ट्रिक एसयूवी मारुति सुजुकी ई-विटारा के कई घटकों और डिजाइन को साझा करती है। हालांकि कीमतों की घोषणा अभी बाकी है, लेकिन टोयोटा डीलरों के माध्यम से 25,000 रुपये की टोकन राशि के साथ बुकिंग शुरू हो गई है। खास बात ये है कि टोयोटा 8 साल की बैटरी वारंटी, 60 प्रतिशत सुनिश्चित बायबैक प्रोग्राम और बैटरी-एज़-अ-सर्विस विकल्प भी दे रही है। आइए जानते हैं कि यह नई इलेक्ट्रिक एसयूवी क्या-क्या खूबियां पेश करती है।

डिजाइन

डिजाइन की बात करें तो अर्बन क्रूजर एबेला का सिल्हूट और डाइमेंशन ई-विटारा से मिलते-जुलते हैं, लेकिन इसमें टोयोटा के खास स्टाइलिंग टच दिए गए हैं। फ्रंट में, सेगमेंटेड एलईडी डीआरएल्स (Segmented LED DRLs) के साथ एक नया फेसिया, नए हेडलैंप और पतला बम्पर दिया गया है, जिससे यह मारुति क मुकाबले अधिक साफ-सुथरा और कम नुकीला दिखता है।

डिजाइन के 18-इंच अलॉय व्हील्स को छोड़कर साइड प्रोफाइल में कोई खास बदलाव नहीं हुआ है, जबकि पीछे की तरफ अपडेटेड टेल-कैंप सिग्नेचर (Updated Tail-Camp Signature) के साथ अर्बन क्रूज़र और एबेला बैजिंग (Abela Beijing) दी गई है। यह मॉडल 5 मोनोक्रोम और 4 ड्यूल-टोन कलर ऑप्शन (4 dual-tone color options)में उपलब्ध होगा।

बैटरी और पावरट्रेन

अर्बन क्रूजर एबेला दो बैटरी पैक विकल्पों के साथ उपलब्ध होगी: एक 49 किलोवाट घंटे की यूनिट और एक बड़ी 61 किलोवाट-घंटे की यूनिट। कंपनी का दावा है कि बाद वाली यूनिट एक बार चार्ज करने पर 543 किलोमीटर तक की रेंज प्रदान करती है। पावर की बात करें तो, यह 172 हॉर्स पावर और 189 एनएम का टॉर्क उत्पन्न करती है।