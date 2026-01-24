फिल्म बार्डर-2 में पहले ही दिन बनाया रिकार्ड, ओपनिंग डे पर ही कमाएं 32.10 करोड़ रुपए

मुंबई। साल की सबसे ज़्यादा इंतज़ार की जाने वाली फ़िल्मों में से एक फिल्म बॉर्डर-2 (film border-2) ने बॉक्स ऑफिस पर ज़बरदस्त शुरुआत की है। अभिनेता सनी देओल स्टारर यह फ़िल्म शुक्रवार 23 जनवरी को पूरे भारत के सिनेमाघरों में रिलीज़ हुई और शुरुआती आंकड़ों से पता चलता है कि इसे पहले दिन ही शानदार शुरुआत मिली है। इन आंकड़ों के मुताबिक, बॉर्डर-2 अब तक 2026 की सबसे बड़ी ओपनर बन गई है। साथ ही इसने पिछले साल की फ़िल्म छलावा (33.10 करोड़ रुपए) के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की भी बराबरी कर ली है। ट्रेड एनालिस्ट तरण आदर्श के अनुसार फ़िल्म ने हाल के समय की सबसे बड़ी ओपनिंग में से एक दर्ज की है। उन्होंने यह भी बताया कि इस वॉर ड्रामा ने अपने ओपनिंग डे पर भारत में 32.10 करोड़ रुपए का नेट कलेक्शन किया है।

बिना छुट्टी वर्किंग डे पर रिलीज़ हुई #Border2 ने पहले दिन शानदार शुरुआत की न सिर्फ़ 2026 की अब तक की सबसे बड़ी ओपनिंग दर्ज की। आदर्श के अनुसार फ़िल्म ने मास बेल्ट और सिंगल स्क्रीन में अच्छा प्रदर्शन किया है, जबकि शहरी केंद्रों में दिन बढ़ने के साथ बेहतर भीड़ देखी गई। उत्तर भारत के कुछ हिस्सों में भारी बारिश के कारण बिज़नेस प्रभावित हुआ, लेकिन उम्मीद है कि अच्छे वर्ड ऑफ़ माउथ से वीकेंड और गणतंत्र दिवस की छुट्टी पर आंकड़े और बढ़ेंगे। इस बीच शुक्रवार को मुंबई में सुबह के शो में सिनेमाघर खचाखच भरे हुए थे और फ़िल्म देखने वाले आंखों में आंसू और चेहरे पर मुस्कान लिए बाहर निकल रहे थे। कई लोगों ने फ़िल्म को ज़रूर देखने लायक बताया है और इसके एक्शन, इमोशन और ज़बरदस्त परफॉर्मेंस की तारीफ़ की है। बॉर्डर—2 भारत-पाकिस्तान 1971 युद्ध की सच्ची घटनाओं से प्रेरित है और दिखाती है कि कैसे सेना, नौसेना और वायु सेना एक साथ मिलकर एक ताक़त के रूप में लड़ती हैं। यह फ़िल्म सनी देओल को एक बार फिर वर्दी में वापस लाती है। अनुराग सिंह द्वारा निर्देशित इस फ़िल्म में वरुण धवन और दिलजीत दोसांझ भी मुख्य भूमिकाओं में हैं। इसे गुलशन कुमार और टी-सीरीज़ ने जेपी दत्ता की जेपी फ़िल्म्स के साथ मिलकर प्रोड्यूस किया है।