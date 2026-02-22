‘लिव-इन पार्टनर के प्राइवेट पार्ट्स में बॉयफ्रेंड ने सैनिटाइजर डालकर लगाई आग’, मेडिकल जांच में दुष्कर्म की पुष्टि

गुरुग्राम। हरियाणा के गुरुग्राम के सेक्टर-69 में युवक ने अपनी गर्लफ्रेंड से पीजी में बेरहमी से मारपीट की और उसे बंधक बना लिया। युवती ने ये बात अपनी मां को बताई, जिसके बाद युवती की मां ने गुरुग्राम पुलिस को शिकायत दी। शिकायत मिलने पर पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और घायल युवती को आरोपी के चंगुल से छुड़वाकर अस्पताल में दाखिल कराया। गुरुग्राम पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर मामले में पूछताछ शुरू कर दी है।

घायल युवती का दिल्ली एम्स में इलाज चल रहा है। मूल रूप से त्रिपुरा की रहने वाली युवती गुरुग्राम के सेक्टर-69 स्थित एक पीजी में दिल्ली के शिवम के साथ सहमति संबंध में रह रही थी। आरोपी दिल्ली निवासी शिवम और पीड़िता की शादी को लेकर दोनों के परिवार में बात चल रही थीं। गुरुवार को आरोपी शिवम की छात्रा के चरित्र पर शक होने को लेकर कहासुनी हो गई। कहासुनी बढ़ते हुए मारपीट पर आ गई। आरोपी ने छात्रा को बेरहमी से पीटा। इससे उनके मुंह, हाथ-पैर पर चोटें आईं। पीड़ित छात्रा की मां ने मामले में बादशाहपुर थाने को शिकायत दी थी।

‘लिव-इन पार्टनर पर सैनिटाइजर डाल प्राइवेट पार्ट्स में लगाई आग’

आरोप है कि शिवम ने अपनी 19 साल की लिव-इन पार्टनर पर सैनिटाइजर डालकर उसके प्राइवेट पार्ट्स में आग लगा दी और इस दौरान उसका वीडियो भी बनाया। लड़की के बयान के आधार पर दर्ज एफआईआर में कहा गया है कि वह शादी का झांसा देकर उसके साथ फिजिकल रिलेशन बना रहा था, उसे पीट रहा था और उसके साथ मारपीट कर रहा था। एफआईआर में BNS की धारा 115, 118(1), 118(2), 127(2), 69 और 351(2) लगाई गई हैं।

विक्टिम की वकील, रीना राय का कहना है कि उसे (विक्टिम) उसका पार्टनर टॉर्चर कर रहा था। मैंने उसके माता-पिता से बात की और उन्होंने मुझे बताया कि उसने हैंड सैनिटाइजर से उसके (विक्टिम) प्राइवेट पार्ट्स में आग लगा दी।

‘मेडिकल जांच में दुष्कर्म की पुष्टि’

उसने उसका पूरा शरीर जला दिया और वॉशरूम के अंदर गंदी हरकतें कीं और उसे बाहर भी नहीं जाने दिया। किसी तरह, उसने अपने माता-पिता को फोन किया। उसके पिता ने भी कन्फर्म किया कि मेडिकल जांच में दुष्कर्म की पुष्टि हुई है, लेकिन बादशाहपुर पुलिस स्टेशन में जो सेक्शन फाइल किया गया है, वह सिर्फ़ मामूली चोटों के लिए है। यह भी हत्या की कोशिश का मामला है, और दुष्कर्म का चार्ज फाइल नहीं किया गया है। जो भी कन्फर्मेशन दिया गया, वह उसके पिता ने दिया। पिटाई से उसका चेहरा पूरी तरह सूज गया था, और उसके बाल पूरी तरह से कट गए थे।

उन्होंने उसके प्राइवेट पार्ट्स जला दिए और अंदर कुछ डाल दिया। यही मैंने सुना। उसके पिता कह रहे थे, यह निर्भया केस जैसा है। विक्टिम की मां अभी बिल्कुल भी बात नहीं कर रही है। उसके पिता भी पूरी तरह से अस्थिर लग रहे हैं।

पीड़िता की वकील रीना राय ने सफदरजंग हॉस्पिटल में पीड़िता की मां से मुलाकात की, जहां पीड़िता का इलाज चल रहा है। पुलिस के मुताबिक, पीड़िता की हालत अभी स्थिर है और आरोपी 19 साल के शिवम को गिरफ्तार कर लिया गया है। लिखित शिकायत के आधार पर पुलिस ने रेप समेत गंभीर धाराएं लगाई हैं।

पीड़िता की हालत अभी स्थिर

गुरुग्राम में त्रिपुरा की लड़की के साथ मारपीट पर गुरुग्राम पुलिस के PRO संदीप कुमार ने कहा कि इस मामले में पीड़ित के परिवार ने गुरुग्राम पुलिस को बताया कि लड़की को उसका एक दोस्त पीट रहा था। पुलिस ने लड़की को बचाया और अस्पताल में भर्ती कराया। उसका अभी इलाज चल रहा है। उसकी हालत अभी स्थिर है, तुरंत कार्रवाई करते हुए आरोपी दिल्ली के नरेला के 19 साल के शिवम नाम के लड़के को गिरफ्तार कर लिया गया। लिखित शिकायत के आधार पर, पुलिस ने दुष्कर्म और दूसरी गंभीर धाराओं के तहत केस दर्ज किया है। लड़की का अभी इलाज चल रहा है। आरोपी को गिरफ्तार कर पुलिस कस्टडी में ले लिया गया है। पुलिस रिमांड के बाद, उसे कोर्ट में पेश किया गया और कोर्ट के आदेश पर जेल भेज दिया गया।

‘दोनों एक-दूसरे को सितंबर 2025 से जानते थे’

वह अभी जेल में है। पुलिस मामले की गंभीरता से जांच कर रही है। जांच में पता चला है कि दोनों एक-दूसरे को सितंबर 2025 से जानते थे। वे एक-दूसरे को अच्छी तरह जानते थे, और केस की मौजूदा धाराओं के तहत डॉक्टरों को अपनी राय देनी होगी। डॉक्टरों की राय से जो भी दूसरी धाराएं बनती हैं, पुलिस उन्हें भी इस केस में लागू करेगी। ट्रायल पूरा हो जाएगा। जितनी जल्दी हो सके, और पुलिस मांग करेगी कि आरोपी को कड़ी से कड़ी सज़ा मिले।

आरोपी से पुलिस पूछताछ के दौरान, उसने हमला करने की बात मान ली है। उसने पीड़ित पर बेरहमी से हमला किया। शुरुआती मेडिकल रिपोर्ट में बताई गई चोटों के आधार पर धाराएं लगाई गई हैं। जैसा कि मैंने बताया, डॉक्टर अपनी राय देते हैं, जो एक कानूनी जिम्मेदारी है। उस राय के बाद, दूसरी धाराएं भी लगाई जाएंगी। एसीपी बादशाहपुर यशवंत ने बताया कि आरोपी शिवम को अदालत में पेश करके न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है। मामले में पुलिस द्वारा सबूतों के आधार पर रिपोर्ट तैयार कर रही है ताकि अदालत में चालान पेश किया जा सके।