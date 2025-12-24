हर बार अनुपूरक बजट लाना एक गलत परंपरा : नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडेय

यूपी विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडेय (Leader of the Opposition Mata Prasad Pandey) ने अनुपूरक बजट (Supplementary Budget) पर चर्चा करते हुए कहा कि जब मूल बजट पेश किया जाता है तो पूरा अनुमान लगा लिया जाता है कि कितना धन खर्च होगा और कितना राजस्व प्राप्तियां होंगी।
लखनऊ। यूपी विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडेय (Leader of the Opposition Mata Prasad Pandey) ने अनुपूरक बजट (Supplementary Budget) पर चर्चा करते हुए कहा कि जब मूल बजट पेश किया जाता है तो पूरा अनुमान लगा लिया जाता है कि कितना धन खर्च होगा और कितना राजस्व प्राप्तियां होंगी। पर अब देखा जा रहा है कि बार-बार अनुपूरक बजट (Supplementary Budget) लाया जा रहा है जो कि सही नहीं है। ये गलत परंपरा है। उन्होंने कहा कि 2025-26 में पेश किए गए मूल बजट का एक बड़ा हिस्सा पूरा खर्च ही नहीं किया गया है। ऐसे में बार-बार अनुपूरक बजट (Supplementary Budget) लाना एक गलत परंपरा है।
“नमामि गंगे” को लेकर उठाए सवाल
नेता प्रतिपक्ष की मांग, बांग्लादेश के मुद्दे पर प्रभावी कार्रवाई करे भारत सरकार
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के भाषण के बाद नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडेय ने प्रतिप्रश्न करते हुए सवाल उठाया कि नेता सदन को कैसे पता कि बांग्लादेश में जिसकी हत्या की गई है वो दलित है। शेख हसीना को भारत ने शरण दी है। हम मांग करते हैं कि भारत सरकार बांग्लादेश मुद्दे पर प्रभावी कार्रवाई करे।