  1. हिन्दी समाचार
  2. फूड
  3. Broccoli and cabbage health tips : ब्रोकली और पत्ता गोभी सेहत के लिए फायदेमंद  ,  वजन कम काने के साथ भरपूर पोषण में असरदार

Broccoli and cabbage health tips : ब्रोकली और पत्ता गोभी सेहत के लिए फायदेमंद  ,  वजन कम काने के साथ भरपूर पोषण में असरदार

दिखने मं खूबसूरत और स्वाद ललचाने वाली ब्रोकली और पत्तागोभी पोषक तत्वों से भरपूर क्रूसिफेरस सब्जियां हैं।

By अनूप कुमार 
Updated Date

Broccoli and cabbage health tips :  दिखने मं खूबसूरत और स्वाद ललचाने वाली ब्रोकली और पत्तागोभी पोषक तत्वों से भरपूर क्रूसिफेरस सब्जियां हैं। इनमें फाइबर, विटामिन (सी, के, ए), खनिज और कैंसर रोधी यौगिक जैसे सल्फोराफेन पाए जाते हैं। वहीं पाचन की बात करें तो ये पाचन, रोग प्रतिरोधक क्षमता, हृदय स्वास्थ्य को बढ़ावा देती हैं और कैंसर के खतरे को कम करने में सहायक हो सकते हैं।

पढ़ें :- पान का पत्ता एंटीऑक्सीडेंट से होता भरपूर,आपकी बॉडी को एक साथ मिलते हैं कई लाभ

ब्रोकली और पत्ता गोभी के पोषक तत्वों को सुरक्षित रखने के लिए इन्हें हल्का भाप में पकाना या भूनना बेहतरीन तरीका है।

कुछ स्वास्थ्य समस्याओं जैसे, थायरॉयड की समस्या या वात असंतुलन (आयुर्वेद) वाले लोगों को इनका सेवन सीमित मात्रा में करने की आवश्यकता हो सकती है।

विटामिन और खनिजों से भरपूर : विटामिन सी, के, ए, फोलेट, पोटेशियम और आयरन के उत्कृष्ट स्रोत, जो हड्डियों के स्वास्थ्य, रक्त के थक्के जमने, रोग प्रतिरोधक क्षमता और तंत्रिका क्रिया में सहायक होते हैं।

सूजनरोधी : इनमें सूजनरोधी गुण होते हैं जो जोड़ों के दर्द और समग्र सूजन में मदद कर सकते हैं।

पढ़ें :- वायु प्रदूषण पर कांग्रेस ने मोदी सरकार को घेरा, एयर क्वालिटी को बताया देशव्यापी संकट

सेवन के लिए सुझाव
 पकाने की विधि : हल्की भाप में पकाना या जल्दी से भूनना (लहसुन और प्याज के साथ) पोषक तत्वों को सबसे अच्छी तरह से संरक्षित करता है; अधिक पकाने से बचें।
अधिकतम लाभ के लिए इन्हें सलाद में ताजा खाएं या हल्का पकाकर खाएं।

सल्फोराफेन: एक शक्तिशाली एंटीऑक्सीडेंट जो कैंसर-रोधी और सूजन-रोधी प्रभावों से जुड़ा है।

इन टॉपिक्स पर और पढ़ें:
Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर फॉलो करे...

संबंधित खबरें

Broccoli and cabbage health tips : ब्रोकली और पत्ता गोभी सेहत के लिए फायदेमंद  ,  वजन कम काने के साथ भरपूर पोषण में असरदार

Broccoli and cabbage health tips : ब्रोकली और पत्ता गोभी सेहत के...

पान का पत्ता एंटीऑक्सीडेंट से होता भरपूर,आपकी बॉडी को एक साथ मिलते हैं कई लाभ

पान का पत्ता एंटीऑक्सीडेंट से होता भरपूर,आपकी बॉडी को एक साथ मिलते...

Coock Tips : चावल के आटे से बने ये कटलेट बन जाएंगे सभी के फेवरेट, बच्चों की टिफिन और शाम की चाय के लिए बेस्ट choice

Coock Tips : चावल के आटे से बने ये कटलेट बन जाएंगे...

Instant Gajar Halwa Recipe: न घिसने का झंझट, न टाइम लगने की टेंशन…गाजर के हलवे को बनाने का वायरल तरीका

Instant Gajar Halwa Recipe: न घिसने का झंझट, न टाइम लगने की...

मखाना है सेहत का खजाना,मैग्नेशियम, कैल्शियम, कार्ब्स , प्रचुर मात्रा में पाया जाता हैं प्रोटीन और होता है ग्लूटेन फ्री

मखाना है सेहत का खजाना,मैग्नेशियम, कैल्शियम, कार्ब्स , प्रचुर मात्रा में पाया...

Blue Turmeric Benefits : नीली हल्दी खाती हैं प्रियंका गांधी, आपको भी चौंका देंगे इसके फायदे

Blue Turmeric Benefits : नीली हल्दी खाती हैं प्रियंका गांधी, आपको भी...