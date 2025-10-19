BSNL ने दीवाली पर ग्राहकों को दिया ये धमाकेदार तोहफा, सिर्फ इतने रुपये में मिलेगी सिम

नई दिल्ली। भारत संचार निगम लिमिटेड (BSNL) ने दीपावली के मौके पर ग्राहकों को बड़ा तोहफा दिया है। स्वतंत्रता दिवस पर लांच फ्रीडम प्लान की सफलता के बाद अब दिपावली बोनांजा आफर शुरू हो गया है। इस आफर में नई प्रीपेड मोबाइल सिम सिर्फ एक रुपये में मिलेगी, जिसमें स्वदेशी तकनीक वाली बीएसएनएल 4जी सेवा का लाभ मिलेगा।

यह योजना 15 अक्टूबर से पूरे देश में लागू हो चुकी है और 15 नवंबर 2025 तक चलेगी। नए कनेक्शन या मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी (एमएनपी) करने वालों को प्रतिदिन दो जीबी डाटा, अनलिमिटेड वाइस कालिंग और 100 एसएमएस पूरे 30 दिनों तक मुफ्त मिलेंगे।

केंद्र सरकार ने हाल ही में लांच की गई बीएसएनएल 4जी सेवा को बढ़ावा देने का हिस्सा है। ग्राहकों की सुविधा के लिए बीएसएनएल फ्रैंचाइजी कैंप लगाए जाएंगे।