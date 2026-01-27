Budget 2026 : आज 27 जनवरी को होगी पारंपरिक हलवा सेरेमनी , जानिये हर साल क्यों होती है ये रस्म ?

Budget 2026 : केंद्रीय बजट 2026 पेश होने की उलटी गिनती अब शुरू हो गई है। आज, 27 जनवरी को दिल्ली के नॉर्थ ब्लॉक स्थित वित्त मंत्रालय में पारंपरिक ‘हलवा सेरेमनी’ का आयोजन किया जा रहा है। केंद्रीय बजट 2026-27 की तैयारियां अब अपने आखिरी चरण में पहुंच गई हैं। इसी कड़ी में आज 27 जनवरी वित्त मंत्रालय में पारंपरिक हलवा सेरेमनी (Traditional Halwa Ceremony) का आयोजन किया जा रहा है। इस कार्यक्रम में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Union Finance Minister Nirmala Sitharaman) के साथ बजट तैयार करने से जुड़े सीनियर अधिकारी और कर्मचारी शामिल होंगे। हलवा सेरेमनी का मतलब सिर्फ मिठाई बांटना नहीं है, बल्कि यह संकेत होता है कि बजट का गोपनीय और सबसे संवेदनशील दौर अब शुरू हो गया है।

केंद्रीय बजट 2026-27 की तैयारियां

हलवा सेरेमनी के बाद बजट से सीधे जुड़े अधिकारी लॉक-इन पीरियड (Lock-in period) में चले जाते हैं। इस दौरान करीब 60 से 70 अधिकारी और कर्मचारी पूरी तरह बाहरी दुनिया से कट जाते हैं। वह न तो घर जा सकते हैं और न ही किसी बाहरी व्यक्ति से संपर्क कर सकते हैं। मोबाइल फोन, इंटरनेट और अन्य संचार साधनों का इस्तेमाल भी प्रतिबंधित रहता है। यह इसलिए किया जाता है ताकि बजट से जुड़ी कोई भी अहम जानकारी, जैसे टैक्स बदलाव या खर्च से जुड़े फैसले पहले से लीक न हो सकें। ये अधिकारी अब सीधे 1 फरवरी को बजट पेश होने के बाद ही नॉर्थ ब्लॉक से बाहर निकलेंगे।

बजट पेश होने की तारीख: 1 फरवरी 2026, रविवार

बजट की छपाई का स्थान: नॉर्थ ब्लॉक प्रेस

भारतीय परंपरा में किसी भी बड़े काम की शुरुआत मिठाई से करना शुभ माना जाता है। हलवा सेरेमनी इसी परंपरा का हिस्सा है।