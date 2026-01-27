  1. हिन्दी समाचार
  2. बिज़नेस
  3. Budget 2026 : आज 27 जनवरी को होगी पारंपरिक हलवा सेरेमनी , जानिये हर साल क्यों होती है ये रस्म ?

Budget 2026 : आज 27 जनवरी को होगी पारंपरिक हलवा सेरेमनी , जानिये हर साल क्यों होती है ये रस्म ?

केंद्रीय बजट 2026 पेश होने की उलटी गिनती अब शुरू हो गई है। आज, 27 जनवरी को दिल्ली के नॉर्थ ब्लॉक स्थित वित्त मंत्रालय में पारंपरिक ‘हलवा सेरेमनी’ का आयोजन किया जा रहा है।

By अनूप कुमार 
Updated Date

Budget 2026 :  केंद्रीय बजट 2026 पेश होने की उलटी गिनती अब शुरू हो गई है। आज, 27 जनवरी को दिल्ली के नॉर्थ ब्लॉक स्थित वित्त मंत्रालय में पारंपरिक ‘हलवा सेरेमनी’ का आयोजन किया जा रहा है। केंद्रीय बजट 2026-27 की तैयारियां अब अपने आखिरी चरण में पहुंच गई हैं। इसी कड़ी में आज 27 जनवरी वित्त मंत्रालय में पारंपरिक हलवा सेरेमनी (Traditional Halwa Ceremony) का आयोजन किया जा रहा है। इस कार्यक्रम में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Union Finance Minister Nirmala Sitharaman) के साथ बजट तैयार करने से जुड़े सीनियर अधिकारी और कर्मचारी शामिल होंगे। हलवा सेरेमनी का मतलब सिर्फ मिठाई बांटना नहीं है, बल्कि यह संकेत होता है कि बजट का गोपनीय और सबसे संवेदनशील दौर अब शुरू हो गया है।

पढ़ें :- Budget 2026 : वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी को पेश करेंगी 9वां बजट, पहली बार रविवार को पेश होगा आम बजट

केंद्रीय बजट 2026-27 की तैयारियां
हलवा सेरेमनी के बाद बजट से सीधे जुड़े अधिकारी लॉक-इन पीरियड (Lock-in period) में चले जाते हैं। इस दौरान करीब 60 से 70 अधिकारी और कर्मचारी पूरी तरह बाहरी दुनिया से कट जाते हैं। वह न तो घर जा सकते हैं और न ही किसी बाहरी व्यक्ति से संपर्क कर सकते हैं। मोबाइल फोन, इंटरनेट और अन्य संचार साधनों का इस्तेमाल भी प्रतिबंधित रहता है। यह इसलिए किया जाता है ताकि बजट से जुड़ी कोई भी अहम जानकारी, जैसे टैक्स बदलाव या खर्च से जुड़े फैसले पहले से लीक न हो सकें। ये अधिकारी अब सीधे 1 फरवरी को बजट पेश होने के बाद ही नॉर्थ ब्लॉक से बाहर निकलेंगे।

बजट पेश होने की तारीख: 1 फरवरी 2026, रविवार

बजट की छपाई का स्थान: नॉर्थ ब्लॉक प्रेस

भारतीय परंपरा में किसी भी बड़े काम की शुरुआत मिठाई से करना शुभ माना जाता है। हलवा सेरेमनी इसी परंपरा का हिस्सा है।

इन टॉपिक्स पर और पढ़ें:
Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर फॉलो करे...

संबंधित खबरें

आबकारी विभाग की नीतियों में होगा बदलाव, सरकार करेगी डिस्टिलरी उद्योग में विस्तार, किसानों को उत्पाद मिलेगा बढ़कर मुल्य, युवाओं को रोजगार

आबकारी विभाग की नीतियों में होगा बदलाव, सरकार करेगी डिस्टिलरी उद्योग में...

Budget 2026 : आज 27 जनवरी को होगी पारंपरिक हलवा सेरेमनी , जानिये हर साल क्यों होती है ये रस्म ?

Budget 2026 : आज 27 जनवरी को होगी पारंपरिक हलवा सेरेमनी ,...

अगले 5 सालों में संपूर्ण मानव जाति से ज्यादा बुद्धिमान होगा AI, दावोस सम्मेलन में एलन मस्क की बड़ी भविष्यवाणी

अगले 5 सालों में संपूर्ण मानव जाति से ज्यादा बुद्धिमान होगा AI,...

Bank Strike : यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस का बड़ा एलान, 27 जनवरी को देशव्यापी हड़ताल, 8 लाख बैंक कर्मचारी-अधिकारी रहेंगे काम से दूर

Bank Strike : यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस का बड़ा एलान, 27...

Albinder Dhindsa : अल्बिंदर ढिंडसा संभालेंगे जोमैटो की कमान,लीडरशिप की गहरी समझ के साथ निभाएंगे जिम्मेदारी

Albinder Dhindsa : अल्बिंदर ढिंडसा संभालेंगे जोमैटो की कमान,लीडरशिप की गहरी समझ...

चौंका रही है चांदी की चाल, एक दिन में 10 हजार बढ़े दाम, 1 महीने में 1 लाख रुपये अधिक बढ़ा रेट

चौंका रही है चांदी की चाल, एक दिन में 10 हजार बढ़े...