BYJU’S Learning App : गूगल प्ले स्टोर से क्यों हटाया गया BYJU’S लर्निंग ऐप , ये है वजह

एड-टेक दिग्गज बायजू BYJU’S कंपनी को गूगल की ओर से उस समय बड़ा झटका लगा जब कंपनी के लर्निंग ऐप को गूगल प्ले स्टोर से हटा दिया गया। BYJU’S के कंपनी ने अमेजन वेब सर्विसेज (AWS) का बकाया भुगतान नहीं किया, इस वजह से ऐप को प्ले स्टोर से हटा दिया गया है। अमेजन वेब सर्विसेज (Amazon Web Services) इस ऐप को टेक्निकल सपोर्ट देता है। अब पैसे की दिक्कत की वजह से BYJU’S लर्निंग ऐप को प्ले स्टोर से हटाया गया है। BYJU’S के दूसरे ऐप जैसे BYJU’S प्रीमियम लर्निंग और एग्जाम प्रेप अभी भी प्ले स्टोर पर उपलब्ध हैं।

खबरों के मुताबिक, BYJU’S की पैरेंट कंपनी थिंक एंड लर्न प्राइवेट लिमिटेड (Think and Learn Pvt. Ltd.) और अमेजन वेब सर्विसेज के बीच ये विवाद अप्रैल 2024 से चल रहा है। BYJU’S को अमेजन वेब सर्विसेज की सर्विसेज के लिए पेमेंट करना था, लेकिन पेमेंट ना होने की वजह से लर्निंग ऐप को गूगल प्लेस्टोर (Google Play Store) से डीलिस्ट कर दिया गया।

बायजू लर्निंग ऐप पर कक्षा 4-12 के छात्रों के लिए गणित, भौतिकी, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान जैसे विषयों के साथ-साथ कक्षा 6-8 के लिए सामाजिक अध्ययन की शैक्षिक सामग्री उपलब्ध थी। इसके अलावा, इसने JEE, NEET और IAS जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए सामग्री भी उपलब्ध कराई।