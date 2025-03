Canada New PM: कनाडा के नए पीएम मार्क कार्नी ने कुर्सी संभालते ही ट्रंप के बड़बोलेपन की निकाली हवा; कहा- अमेरिकी गलतफहमी में न रहे

Canada New PM Mark Carney: जस्टिन ट्रूडो की जगह बैंक ऑफ कनाडा और बैंक ऑफ इंग्लैंड के पूर्व गवर्नर मार्क कार्नी (Canada New PM Mark Carney) कनाडा के नए पीएम चुने गए हैं। मार्क कार्नी का सियासत में यह पदार्पण है, लेकिन वह इकोनॉमिक्स की काबिलियत उन्हें हिसाब-किताब का धुरंधर बनाती है। वहीं, नए कनाडाई पीएम कार्नी ने अपने पहले ही भाषण में अमेरिका और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बड़बोलेपन की हवा निकाल दी है।

बतौर कनाडाई पीएम मार्क कार्नी (Canadian PM Mark Carney) ने अपने पहले संबोधन में कहा, ” अमेरिकियों को कोई गलतफहमी नहीं पालनी चाहिए, हॉकी की तरह, ट्रेड में भी कनाडा जीतेगा।” लिबरल पार्टी के नेता कार्नी ने कहा, “कोई है जो हमारी अर्थव्यवस्था को कमजोर करने की कोशिश कर रहा है.डोनाल्ड ट्रम्प ने, जैसा कि हम जानते हैं, हम जो बनाते हैं, जो बेचते हैं और जिस तरह से हम अपना जीवन यापन करते हैं, उस पर अनुचित टैरिफ लगाए हैं। वह कनाडाई परिवारों, श्रमिकों और व्यवसायों पर हमला कर रहे हैं और हम उन्हें सफल नहीं होने दे सकते और हम ऐसा नहीं होने देंगे।”

Thank you to all of our amazing candidates for an incredible race that brought Liberals across the country together. pic.twitter.com/uPuTxv2vyz

— Liberal Party (@liberal_party) March 9, 2025