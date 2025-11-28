Car Fog Lights :  कार की फॉग लाइट्स इस्तेमाल करना बहुत महत्वपूर्ण है , जानें कम विजिबिलिटी में क्या करें?

सर्दियों में कार का सफर आरामदायक और सुरक्षित बनाने के लिए कार की फॉग लाइट्स इस्तेमाल करना बहुत महत्वपूर्ण है। फॉग लाइट्स कम विजिबिलिटी वाले हालात में आपकी सुरक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण होती हैं।

अक्सर लोग कार की फॉग लाइट्स को सिर्फ एक अतिरिक्त फीचर समझते हैं, लेकिन फॉग लाइट्स नीचे की ओर लगी होती हैं और सड़क के करीब रोशनी फैलाती हैं, ताकि ड्राइवर को रास्ता साफ दिखाई दे सके। इसके साथ ही फॉग लाइट्स का गलत समय पर इस्तेमाल दूसरे ड्राइवरों को परेशान कर सकता है।

कार की फॉग लाइट्स का इस्तेमाल तब करना चाहिए जब कोहरा, भारी बारिश, या धूल भरी आंधी के कारण विजिबिलिटी बहुत कम हो। ऐसे मौसम में नॉर्मल हेडलाइट्स की रोशनी हवा में फैल जाती है, जिससे विज़िबिलिटी और कम हो जाती है। फॉग लाइट्स नीचे सड़क पर सीधी रोशनी डालती हैं, जिससे गड्ढे, मोड़ और आगे चल रही गाड़ियों को बेहतर देखा जा सकता है। सामान्य मौसम में इनका उपयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे दूसरे ड्राइवरों को परेशानी हो सकती है।

फॉग लाइट्स वाहन की सुरक्षा बढ़ाने के लिए बनाई गई हैं, लेकिन इनका गलत उपयोग ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन भी माना जाता है।