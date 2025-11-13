Car Heater In Winter : कार में ठंड से बचने के लिए हीटर चलाते समय इन बातों का रखें ध्यान , सफर आरामदायक हो जाएगा

Car Heater In Winter : सर्दियों के मौसम में सफर को आरामदायक बनाने के लिए कार में लोग हीटर का इस्तेमाल करते है। कार में हीटर चलने से ड्राइविंग आरामदायक हो जाती है और साथ् में बैठे लोगों को भी सर्दी का अहसास नहीं होता है।

आइये जानते हैं कार में हीटर का इस्तेमाल करते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए।

Oxygen Level : हीटर चलाने के बाद अगर कार के शीशे अधिक समय तक बंद रखे जाते हैं तो केबिन में ऑक्सीजन का लेवल कम हो सकता है। जिससे थकान, चक्कर या सिरदर्द हो सकता है। इससे बचने के लिए बीच-बीच में शीशे खोलते रहें और बंद जगह में हीटर न चलाएं।

Health risk : इस दौरान Recirculation Mode लंबे समय तक चलाए न रखें, क्योंकि गर्म हवा केबिन में घूमती रहती है, जिससे सेहत पर बुरा असर पड़ सकता है।

Use “Defrost”: खिड़कियों से शीघ्र धुंध हटाने के लिए, डिफ्रॉस्ट सेटिंग का उपयोग करें, जो नमी को हटाने के लिए ताप और एयर कंडीशनिंग (ए/सी) कंप्रेसर को जोड़ती है।

Fuel consumption : कार में लगातार हीटर चलाने से इंजन पर दबाव पड़ता है। लंबे समय तक इसका उपयोग करने से ईंधन की खपत बढ़ सकती है। इसलिए जरूरत के हिसाब से उपयोग करें और इंजन बंद करके हीटर चलाने की आदत से बचें।