  1. हिन्दी समाचार
  2. ऑटो
  3. Car Heater In Winter : कार में ठंड से बचने के लिए हीटर चलाते समय इन बातों का रखें ध्यान , सफर आरामदायक हो जाएगा

Car Heater In Winter : कार में ठंड से बचने के लिए हीटर चलाते समय इन बातों का रखें ध्यान , सफर आरामदायक हो जाएगा

सर्दियों के मौसम में सफर को आरामदायक बनाने के लिए कार में में लोग हीटर का  इस्तेमाल करते है। कार में हीटर चलने से ड्राइविंग आरामदायक हो जाती है और साथ में बैठे लोगों को भी सर्दी का अहसास नहीं  होता है।

By अनूप कुमार 
Updated Date

Car Heater In Winter : सर्दियों के मौसम में सफर को आरामदायक बनाने के लिए कार में  लोग हीटर का  इस्तेमाल करते है। कार में हीटर चलने से ड्राइविंग आरामदायक हो जाती है और साथ् में बैठे लोगों को भी सर्दी का अहसास नहीं  होता है।
आइये जानते हैं कार में हीटर का इस्तेमाल करते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए।

पढ़ें :- Neo Kavach : बाइक राइडर्स के लिए लॉन्च हुआ एयरबैग , मिलेगा हाई-टेक सुरक्षा कवच

Oxygen Level : हीटर चलाने के बाद अगर कार के शीशे अधिक समय तक बंद रखे जाते हैं तो केबिन में ऑक्सीजन का लेवल कम हो सकता है। जिससे थकान, चक्कर या सिरदर्द हो सकता है। इससे बचने के लिए बीच-बीच में शीशे खोलते रहें और बंद जगह में हीटर न चलाएं।

Health risk : इस दौरान Recirculation Mode लंबे समय तक चलाए न रखें, क्योंकि गर्म हवा केबिन में घूमती रहती है, जिससे सेहत पर बुरा असर पड़ सकता है।

Use “Defrost”: खिड़कियों से शीघ्र धुंध हटाने के लिए, डिफ्रॉस्ट सेटिंग का उपयोग करें, जो नमी को हटाने के लिए ताप और एयर कंडीशनिंग (ए/सी) कंप्रेसर को जोड़ती है।

Fuel consumption : कार में लगातार हीटर चलाने से इंजन पर दबाव पड़ता है। लंबे समय तक इसका उपयोग करने से ईंधन की खपत बढ़ सकती है। इसलिए जरूरत के हिसाब से उपयोग करें और इंजन बंद करके हीटर चलाने की आदत से बचें।

पढ़ें :- Yamaha Aerox-E electric scooter :  शानदार लुक में यामाहा ऐरॉक्स-ई इलेक्ट्रिक स्कूटर पेश , जानें फीचर्स और रेंज

इन टॉपिक्स पर और पढ़ें:
Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर फॉलो करे...

संबंधित खबरें

Car Heater In Winter : कार में ठंड से बचने के लिए हीटर चलाते समय इन बातों का रखें ध्यान , सफर आरामदायक हो जाएगा

Car Heater In Winter : कार में ठंड से बचने के लिए...

Neo Kavach : बाइक राइडर्स के लिए लॉन्च हुआ एयरबैग , मिलेगा हाई-टेक सुरक्षा कवच

Neo Kavach : बाइक राइडर्स के लिए लॉन्च हुआ एयरबैग , मिलेगा...

Yamaha Aerox-E electric scooter :  शानदार लुक में यामाहा ऐरॉक्स-ई इलेक्ट्रिक स्कूटर पेश , जानें फीचर्स और रेंज

Yamaha Aerox-E electric scooter :  शानदार लुक में यामाहा ऐरॉक्स-ई इलेक्ट्रिक स्कूटर...

Toyota new Hilux pickup trucks : टोयोटा ने नए हिलक्स पिकअप ट्रक से उठाया पर्दा , जानें पावरट्रेन और कीमत

Toyota new Hilux pickup trucks : टोयोटा ने नए हिलक्स पिकअप ट्रक...

2025 KTM Duke 250 : 2025 केटीएम ड्यूक 250 में मिलेंगे शानदार फीचर्स, जानें कीमत  और माइलेज

2025 KTM Duke 250 : 2025 केटीएम ड्यूक 250 में मिलेंगे शानदार...

Maruti e Vitara : शानदार फीचर्स के साथ दिसंबर में लॉन्च होगी मारुति ई विटारा , जानें वेरिएंट और कीमत

Maruti e Vitara : शानदार फीचर्स के साथ दिसंबर में लॉन्च होगी...