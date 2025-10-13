Car Maintenance in Winter : सर्दियों में कार मेंटेनेंस के ये है जरूरी नियम,कार की सही देखभाल के लिए रहें पूरी तरह तैयार

आपकी कार आपको उस जगह समय पर पहुंचा देती है जहां आप जाना चाहते है। फिर मौसम कैसा भी इसकी परवाह नहीं होती है। लेकिन मौसम के बदलाव के बाद कार को मेंटेनेंस की जरूरत पड़ती है। सर्दियों दरवाजे पर खड़ी है। इेश कई हिस्सों में ठंड इतनी ज्यादा पड़ती है कि यह न सिर्फ लोगों के लिए बल्कि गाड़ियों के लिए भी परेशानी का कारण बन जाती है। ऐसे में मौसम बदलने के साथ कार की भी खास देखभाल जरूरी है ताकि ठंड के मौसम में वह सही हालत में रहे और खराब न हो। आइये जानते है कुछ आसान लेकिन जरूरी टिप्स।

सभी लाइट्स चेक करें

सर्दियों के मौसम दिन छोटे होते हैं और अंधेरा जल्दी हो जाता है। बिजबिलटी कम हो जाती है और कुहरा भी पड़ता है। इसलिए आपकी कार की सभी लाइट्स का सही से काम करना बहुत जरूरी है। जैसे हेडलाइट, फॉग लाइट, टेललाइट और इंडिकेटर. अगर कोई लाइट खराब है तो तुरंत मैकेनिक से दिखवाकर उसे बदलवाएं।

इंजन ऑयल

इंजन ऑयल, कूलेंट, ब्रेक ऑयल, ट्रांसमिशन ऑयल और वाइपर वॉशर फ्लूइड। इन सबका लेवल सही होना चाहिए। ठंड में हल्का इंजन ऑयल इस्तेमाल करना बेहतर होता है ताकि इंजन आसानी से स्टार्ट हो सके।

विंडशील्ड

विंडशील्ड कार का अहम हिस्सा है जो हवा, बारिश या धुंध को अंदर आने से रोकता है। इसे ध्यान से जांचें कि कहीं कोई दरार या लीकेज तो नहीं है।

टायर प्रेशर

ठंड में टायर का प्रेशर घट जाता है, जिससे पकड़ कम हो सकती है। इसलिए टायर का एयर प्रेशर और ग्रिप (ट्रेड डेप्थ) नियमित रूप से जांचें