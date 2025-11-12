दिल्ली में कार धमाके का सामने आया सीसीटीवी फुटेज, गाड़ियों के बीच अचानक हुआ कार में तेज धमाका

नई दिल्ली। दिल्ली के लाल किले के पास सोमवार शाम को हुए कार धमाके के बाद जांच एजेंसियों ने जांच तेज कर दी है। अब कार धमाके का एक सीसीटीवी वीडियो सामने आया है, जो बेहद ही हैरान करने वाला है। इस धमाके ने एक दर्जन लोगों की जिंदगी छीन ली और कई लोग जख्मी हैं। वायरल हो रहा सीसीटीवी फुटेज 10 नवंबर 2025 का है।

सीसीटीवी फुटेज में दिख रहा है कि, अंधेरा हो चुका है और चौराहे पर काफी ट्रैफिक है। इस दौरान कार, बाइक समेत अन्य वाहनों की लाइन लगी है। ट्रैफिक सिग्नल ग्रीन हो चुका है और गाड़ियां धीरे-धीरे आगे बढ़ रही हैं। तभी अचानक वहां पर कार में जोरदार धमाका होता है और फिर अंधेरा छा जाता है।

बता दें कि, सोमवार शाम को दिल्ली के लाल किला मेट्रो स्टेशन के गेट नंबर-1 के पास ट्रैफिक सिग्नल के पास धीमी गति से जा रही आई—20 कार में अचानक तेज ब्लास्ट हो गया। इस धमाके में 12 लोगों की जान चली गयी, जबकि 20 से अधिक लोग घायल हैं। इनमें तीन लोगों की हालत गंभीर बनी हुई है। वहीं, इस धमाके की चपेट में आए आसपास के कई वाहन भी चपेट में आकर बुरी तरह से क्षतिग्रसत हो गए हैं।

प्रारंभिक जांच में पता चला है कि विस्फोटक से लदी कार को जानबूझकर व्यस्त चौराहे पर लाया गया था। जांच में ये भी पता चला है कि ये विस्फोट हड़बड़ी में हुआ। मुख्य आरोपी के रूप में डॉक्टर उमर नबी का नाम सामने आया है, जो जम्मू-कश्मीर के पुलवामा जिले का रहने वाला एक डॉक्टर है और संदेह है कि वह ही कार चला रहा था जब धमाका हुआ।

उसके परिवार के सदस्यों को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया गया है, जबकि फरीदाबाद में छापेमारी से बरामद अमोनियम नाइट्रेट जैसे विस्फोटक पदार्थों से इस घटना का लिंक जोड़ा जा रहा है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शीर्ष अधिकारियों के साथ बैठक की और जांच एजेंसियां पूरे नेटवर्क को उजागर करने के लिए कश्मीर से दिल्ली-एनसीआर तक सर्च ऑपरेशन चला रही हैं।