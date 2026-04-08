Ceasefire LIVE : युद्धविराम की घोषणा के बाद तेल की कीमतों में आई गिरावट , बाजारों में तेजी आई

Ceasefire LIVE Updates : मिडिलईस्ट में चल रहे अमेरिका-ईरान युद्ध में बड़ा परिवर्तन होते हुए फिलहाल कुछ दिनों के लिए दुनिया के व्यापार में नई संभावनाएं बनने लगी है। इसी के साथ मौजूदा तेल संकट के बादल छंट गए है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के साथ युद्धविराम का एलान किया है। उन्होंने कहा है कि अमेरिका अगले दो सप्ताह तक ईरान पर कोई हमला नहीं करेगा। इस पर इजरायल ने भी सहमति जताई है। दरअसल अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अगले दो सप्ताह के लिए ईरान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई रोकने का एलान किया है।

बाजारों में तेजी आई

अमेरिका और ईरान के बीच सीजफायर के एलान के बाद तेल की कीमतों में बुधवार को गिरावट दर्ज की गई। इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट के एलेक्स होम्स ने अल जजीरा को बताया कि सीजफायर के एलान के बाद बाजारों में तेजी आई है और तेल की कीमतें नीचे आई हैं, लेकिन घोषित युद्धविराम कायम रहेगा या नहीं, इस पर पूरी तरह से भरोसा नहीं किया जा सकता।

ब्रेंट क्रूड

बुधवार को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के ईरान पर हमलों को दो हफ़्ते के लिए रोकने की घोषणा के बाद ब्रेंट क्रूड तेज़ी से गिरकर $95.068 प्रति बैरल (पहले $109.77 था) पर आ गया। इस घोषणा के बाद US West Texas Intermediate (WTI) क्रूड भी लगभग $20 प्रति बैरल गिर गया।

स्ट्रेट ऑफ़ होर्मुज़

यह रोक स्ट्रेट ऑफ़ होर्मुज़ को तुरंत फिर से खोलने से जुड़ी है; यह एक संकरा जलमार्ग है जिससे होकर दुनिया का लगभग पाँचवाँ हिस्सा तेल और गैस हर दिन गुज़रता है।

बाज़ारों ने कुछ ही मिनटों में प्रतिक्रिया दी — तेल की कीमतें गिरीं, बॉन्ड की कीमतें बढ़ीं और अमेरिकी शेयरों में उछाल आया। निवेशक इस सीज़फ़ायर को इस बात के संकेत के तौर पर देख रहे हैं कि हफ़्तों की रुकावट के बाद तेल की सप्लाई फिर से सामान्य रूप से शुरू हो सकती है।

इससे पहले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को कड़ी चेतावनी दी थी। उन्होंने कहा था कि अगर ईरान मंगलवार तक होरमुज जलडमरूमध्य को पूरी तरह नहीं खोलता है, तो अमेरिका कुछ ही घंटों में उसके पावर प्लांट और पुलों को पूरी तरह नष्ट कर सकता है।