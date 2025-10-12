Filmfare Awards 2025: फिल्मफेयर के रेड कार्पेट पर स्लेब्स ने बिखेरा जलवा , शाहरुख खान ने लूटा महफिल

बॉलीवुड का सबसे बड़ा अवार्ड शो 70वां फिल्म फेयर अवार्ड्स कल गुजरात के अहमदाबाद में सम्पन्न हुआ। इस बार ग्लैमर और स्टार पॉवर से भरपूर रही। गुजरात टूरिज्म के सहयोग से ऑर्गेनाइज इस ग्रैंड इवेंट ने सिनेमा की दुनिया को एक नया रंग दिया। रेड कार्पेट पर जब सितारे उतरे, तो लोगों की नज़रें टिकी रह गईं।

शाहरुख खान की एंट्री ने मचा दिया धमाल

रेड कार्पेट का सबसे बड़ा अट्रैक्शन बने बॉलीवुड के ‘बादशाह’ यानि शाहरुख खान… ‘किंग खान’ जब ऑल ब्लैक लुक में एंट्री करते नजर आए, तो कैमरों की फ्लैश लाइट्स थम ही नहीं रही थीं. उनकी स्टाइल और कॉन्फिडेंस देखकर फैंस ने सोशल मीडिया पर जमकर तारीफ की। कई लोगों ने लिखा, ‘SRK की एंट्री ने बाकी सेलेब्स को फीका कर दिया!’ वाकई, शाहरुख का स्वैग और एलेगेंस दोनों ने इस नाइट को और भी यादगार बना दिया।

सेलेब्स का ग्लैमरस अंदाज

फिल्मफेयर के रेड कार्पेट पर इस बार स्टार्स ने खूब रंग बिखेरा एक्टर विशाल जेठवा अपने फ्लोरल प्रिंट ब्लैक जैकेट में बेहद डैशिंग लगे. उनका ये बोल्ड और यूनिक लुक चर्चा का विषय बन गया।

जीनत अमान ने जीता दिल

इस अवॉर्ड नाइट में दिग्गज एक्ट्रेस जीनत अमान की मौजूदगी ने चार चांद लगा दिए, वो क्लासी ब्लैक ड्रेस में नजर आईं और अपने ग्रेसफुल लुक से सबका दिल जीत लिया. जीनत ने एक बार फिर साबित कर दिया कि स्टाइल की कोई उम्र नहीं होती.