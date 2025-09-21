पंजाब त्रासदी के पीड़ितों को खीरी से मरकज़ी कमेटी ने भेजी एक ट्रक राहत सामग्री

लखीमपुर खीरी। पंजाब में हुई बाढ़ त्रासदी के बाद लखीमपुर खीरी के गोला गोकर्णनाथ से पंजाब के बाढ़ पीड़ितों को राहत सामग्री भेजे जाने से इंसानियत और मानवता की मिसाल पेश हुई है। आपको बता दें कि हिंदुस्तान के एक सूबे पंजाब में बीते कुछ दिनों पहले बाढ़ त्रासदी आई है जिसके बाद पंजाब में त्राहि-त्राहि मची हुई है। खाने से लेकर तमाम दैनिक वस्तुओं को पंजाब के पीड़ित तरस रहे हैं।

इसी को देखते हुए लखीमपुर खीरी जिले में छोटी काशी के नाम से विश्व विख्यात गोला गोकर्णनाथ कस्बे से मरकज़ी कमेटी के बैनर तले दवाई, कपड़ा, कम्बल, मच्छरदानी, सहित तमाम दैनिक उपयोगी वस्तुओं से भरकर एक ट्रक रविवार को गोला नगर के सदर चौराहे पर से पंजाब पीड़ितों के लिए रवाना किया गया। मरकजी कमेटी के अध्यक्ष हाजी राजा जफरउल्लाह खां ने बताया कि हमारे हिंदुस्तान में जहां भी कोई आपदा आएगी उसके लिए मरकज़ी कमेटी गोला हमेशा तन, मन और धन से मदद के लिए आगे आएगी और कहा कि मरकजी कमेटी किसी एक धर्म की कमेटी नहीं बल्कि सर्व समाज के लिए इस कमेटी का गठन हुआ है और हर मुश्किल की घड़ी में मरकजी कमेटी हमेशा साथ खड़ी दिखाई देगी।

रिपोर्ट-शुभम शक्ति धर त्रिपाठी, लखीमपुर खीरी