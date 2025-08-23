Chamoli Cloudburst: उत्तराखंड के चमोली में बादल फटने से भीषण तबाही, घरों को भारी नुकसान, दो लोग लापता

Chamoli Cloudburst: उत्तराखंड के चमोली जिले के थराली क्षेत्र में गुरुवार देर रात बादल फटने के बाद मलबे और पानी ने इलाके की सड़कों और घरों को अपनी चपेट में ले लिया। दो लोगों के लापता होने की भी खबर है। इस दौरान थराली के नगर पालिका अध्यक्ष और एसडीएम के आधिकारिक आवास में मलबा घुस गया, जिससे इन इमारतों को भारी नुकसान पहुंचा है।

चमोली के डीएम संदीप तिवारी ने बताया, “कल रात थराली में बादल फटने की घटना हुई, जिससे थराली और आसपास के इलाकों में भारी नुकसान हुआ है। एक महिला अपने घर के मलबे में फंस गई है और एक पुरुष लापता है। संपत्ति का भारी नुकसान हुआ है। प्रशासन और अन्य टीमें मौके पर हैं और निकासी और बचाव कार्य जारी है।” मलबे की चपेट में कई वाहन दब गए और कुछ पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए। सागवाड़ा गावं मे एक लड़की के भवन के अंदर मलबे मे दबने की सूचना है। वहीं, चेपड़ों बाजार में भी एक शख्स के लापता है।

जिला आपातकालीन परिचालन केन्द्र से प्राप्त सूचना के अनुसार, आज दिनांक 23.08.2025 को समय रात्रि लगभग 12:48 बजे तहसील थराली अन्तर्गत टुनरी गदेरे में पानी बढ़ने के कारण तहसील परिसर एवं चेपड़ो बाजार, कोटद्वीप बाजार एवं कुछ घरों में मलबा 01 से 02 फीट घुसा है तथा कुछ वाहन भी मलबे में दबे हैं राजस्व उपनिरीक्षक थराली द्वारा बताया गया है कि ग्राम सगवाडा में एक मकान में मलबा आने के कारण 01 लड़की की मलबे में दबने की सूचना प्राप्त हुई. जिसको निकालने की कार्यवाही गतिमान है।

खोज बचाव एवं राहत कार्य के लिए तहसील प्रशासन, पुलिस विभाग, सिविल पुलिस, डीडीआरएफ, फायर सर्विस घटनास्थल पर मौजूद हैं एवं एनडीआरएफ एसडीआरएफ घटनास्थल के लिए रवाना हो चुके हैं। विस्तृत सूचना जनपद से प्राप्त होने पर प्रेषित की जायेगी।