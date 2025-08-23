  1. हिन्दी समाचार
  2. उत्तराखंड
  3. Chamoli Cloudburst: उत्तराखंड के चमोली में बादल फटने से भीषण तबाही, घरों को भारी नुकसान, दो लोग लापता

Chamoli Cloudburst: उत्तराखंड के चमोली में बादल फटने से भीषण तबाही, घरों को भारी नुकसान, दो लोग लापता

Chamoli Cloudburst: उत्तराखंड के चमोली जिले के थराली क्षेत्र में गुरुवार देर रात बादल फटने के बाद मलबे और पानी ने इलाके की सड़कों और घरों को अपनी चपेट में ले लिया। दो लोगों के लापता होने की भी खबर है। इस दौरान थराली के नगर पालिका अध्यक्ष और एसडीएम के आधिकारिक आवास में मलबा घुस गया, जिससे इन इमारतों को भारी नुकसान पहुंचा है। 

By Abhimanyu 
Updated Date

Chamoli Cloudburst: उत्तराखंड के चमोली जिले के थराली क्षेत्र में गुरुवार देर रात बादल फटने के बाद मलबे और पानी ने इलाके की सड़कों और घरों को अपनी चपेट में ले लिया। दो लोगों के लापता होने की भी खबर है। इस दौरान थराली के नगर पालिका अध्यक्ष और एसडीएम के आधिकारिक आवास में मलबा घुस गया, जिससे इन इमारतों को भारी नुकसान पहुंचा है।

पढ़ें :- धराली गांव आपदा के पीड़ितों के लिए मुआवजे का ऐलान, मृतकों के परिजनों और बेघर हुए लोगों को मिलेंगे इतने रुपये

चमोली के डीएम संदीप तिवारी ने बताया, “कल रात थराली में बादल फटने की घटना हुई, जिससे थराली और आसपास के इलाकों में भारी नुकसान हुआ है। एक महिला अपने घर के मलबे में फंस गई है और एक पुरुष लापता है। संपत्ति का भारी नुकसान हुआ है। प्रशासन और अन्य टीमें मौके पर हैं और निकासी और बचाव कार्य जारी है।” मलबे की चपेट में कई वाहन दब गए और कुछ पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए। सागवाड़ा गावं मे एक लड़की के भवन के अंदर मलबे मे दबने की सूचना है। वहीं, चेपड़ों बाजार में भी एक शख्स के लापता है।

जिला आपातकालीन परिचालन केन्द्र से प्राप्त सूचना के अनुसार, आज दिनांक 23.08.2025 को समय रात्रि लगभग 12:48 बजे तहसील थराली अन्तर्गत टुनरी गदेरे में पानी बढ़ने के कारण तहसील परिसर एवं चेपड़ो बाजार, कोटद्वीप बाजार एवं कुछ घरों में मलबा 01 से 02 फीट घुसा है तथा कुछ वाहन भी मलबे में दबे हैं राजस्व उपनिरीक्षक थराली द्वारा बताया गया है कि ग्राम सगवाडा में एक मकान में मलबा आने के कारण 01 लड़की की मलबे में दबने की सूचना प्राप्त हुई. जिसको निकालने की कार्यवाही गतिमान है।

खोज बचाव एवं राहत कार्य के लिए तहसील प्रशासन, पुलिस विभाग, सिविल पुलिस, डीडीआरएफ, फायर सर्विस घटनास्थल पर मौजूद हैं एवं एनडीआरएफ एसडीआरएफ घटनास्थल के लिए रवाना हो चुके हैं। विस्तृत सूचना जनपद से प्राप्त होने पर प्रेषित की जायेगी।

पढ़ें :- उत्तरकाशी में आई तबाही: सैलाब में बहे दर्जनों घर, चार की मौत, मलबे में दबे लोगों का रेस्क्यू जारी, PM ने की CM धामी से बात
इन टॉपिक्स पर और पढ़ें:
Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर फॉलो करे...

संबंधित खबरें

Chamoli Cloudburst: उत्तराखंड के चमोली में बादल फटने से भीषण तबाही, घरों को भारी नुकसान, दो लोग लापता

Chamoli Cloudburst: उत्तराखंड के चमोली में बादल फटने से भीषण तबाही, घरों...

Bullion Market: सोना के दाम घटे, चांदी भी सस्ती, सर्राफा बाजार में छाई मंदी

Bullion Market: सोना के दाम घटे, चांदी भी सस्ती, सर्राफा बाजार में...

दिशोम गुरु जी के श्राद्ध में पहुंचे राजनाथ सिंह और बाबा रामदेव

दिशोम गुरु जी के श्राद्ध में पहुंचे राजनाथ सिंह और बाबा रामदेव

जन्माष्टमी के पर्व पर घर पर बनाएं मेवे की पंजीरी, भगवान कृष्ण हो जाएंगे खुश

जन्माष्टमी के पर्व पर घर पर बनाएं मेवे की पंजीरी, भगवान कृष्ण...

अब जम्मू में फटा बादल, 33 लोगों की मौत 120 घायल, 220 लोग लापता

अब जम्मू में फटा बादल, 33 लोगों की मौत 120 घायल, 220...

उत्तराखण्ड का युवक निकला पाकिस्तानी जासूस, दो तीन साल से आईएसआई एजेंसी के लिए कर रहा था काम

उत्तराखण्ड का युवक निकला पाकिस्तानी जासूस, दो तीन साल से आईएसआई एजेंसी...