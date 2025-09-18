  1. हिन्दी समाचार
  2. उत्तराखंड
  3. Chamoli Cloudburst: उत्तराखंड के चमोली में बादल फटने से 3 गांव तबाह, 10 लोग लापता, सीएम धामी ने जताया दुख

Chamoli Cloudburst: उत्तराखंड के चमोली में बादल फटने से 3 गांव तबाह, 10 लोग लापता, सीएम धामी ने जताया दुख

Chamoli Cloudburst: मॉनसून के दूसरे फेज में कूदरत का कहर जारी है। देश के पहाड़ी राज्यों में लगातार बादल फटने की घटनाएं सामने आ रही हैं। इसी कड़ी में उत्तराखंड के चमोली के नंदानगर घाट क्षेत्र में देर रात बादल फटा। जिससे तीन गांवों में भीषण तबाही मची है। बादल फटने और भारी बारिश से अचानक आयी बाढ़ ने कई घरों को बुरी तरह क्षतिग्रस्त कर दिया, जबकि 10 लोग लापता बताए जा रहे हैं।

By Abhimanyu 
Updated Date

Chamoli Cloudburst: मॉनसून के दूसरे फेज में कूदरत का कहर जारी है। देश के पहाड़ी राज्यों में लगातार बादल फटने की घटनाएं सामने आ रही हैं। इसी कड़ी में उत्तराखंड के चमोली के नंदानगर घाट क्षेत्र में देर रात बादल फटा। जिससे तीन गांवों में भीषण तबाही मची है। बादल फटने और भारी बारिश से अचानक आयी बाढ़ ने कई घरों को बुरी तरह क्षतिग्रस्त कर दिया, जबकि 10 लोग लापता बताए जा रहे हैं।

पढ़ें :- पहाड़ों पर कुदरत का कहर जारी; शिमला से लेकर देहरादून तक बारिश और लैंडस्लाइड से भारी तबाही

जानकारी के अनुसार, चमोली के नंदानगर घाट क्षेत्र में बादल फटने से कुन्तरी लगाफाली, सरपाणी और धुर्मा गांव सबसे ज्यादा प्रभावित हुए हैं। इन इलाकों में कई घर मलबे में दब गए और खेत-खलिहान तबाह हो गए हैं। कुंतरी लगाफाली में अचानक बाढ़ में बहकर आए मलबे के कारण 6 घर पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए हैं और 8 लोग लापता हैं। धुर्मा गांव में बादल फटने से 5 घर क्षतिग्रस्त हुए हैं और 2 लोग लापता बताए जा रहे हैं। वहीं, मेडिकल टीम, एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें राहत-बचाव कार्य में लगी हुई हैं।

उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने चमोली में बादल फटने की घटना पर दुख जताया है। उन्होंने एक्स पोस्ट में लिखा, ‘चमोली के नंदानगर घाट क्षेत्र में हुई अतिवृष्टि से आस पास के घरों को क्षति पहुंचने की दुःखद सूचना प्राप्त हुई है। स्थानीय प्रशासन, एसडीआरएफ उत्तराखंड व पुलिस की टीमें तत्काल मौके पर पहुंचकर राहत एवं बचाव कार्य में जुटी हुई हैं। इस संबंध में निरंतर प्रशासन से संपर्क में हूंऔर स्वयं स्थिति की गहन निगरानी कर रहा हूं। ईश्वर से सभी के सकुशल होने की प्रार्थना करता हूं।’

इन टॉपिक्स पर और पढ़ें:
Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर फॉलो करे...

संबंधित खबरें

Chamoli Cloudburst: उत्तराखंड के चमोली में बादल फटने से 3 गांव तबाह, 10 लोग लापता, सीएम धामी ने जताया दुख

Chamoli Cloudburst: उत्तराखंड के चमोली में बादल फटने से 3 गांव तबाह,...

देहरादून में आसमान से बरसी मौत, प्राकृतिक आपदा चपेट में आने से मुरादाबाद के 6 लोगों की मौत 3 लापता गांव में छाया मातम

देहरादून में आसमान से बरसी मौत, प्राकृतिक आपदा चपेट में आने से...

हेड कांस्टेबल पत्नी पर था अफेयर को शक,बेसबॉल की बेट से किया सिर पर वार, बेड पर पड़ा मिला शव

हेड कांस्टेबल पत्नी पर था अफेयर को शक,बेसबॉल की बेट से किया...

वायरल वीडियो: पत्नी ने बीच सड़क पति की गर्दन पकड़ मारे कई थप्पड़- राहगिरों ने दोनों को पुलिस को सौपा

वायरल वीडियो: पत्नी ने बीच सड़क पति की गर्दन पकड़ मारे कई...

भारत पर 50 प्रतिशत टैरिफ लगाने के बाद नरम हुआ अमेरिका, आज एक ही मेज पर बैठ कर करेगा बात

भारत पर 50 प्रतिशत टैरिफ लगाने के बाद नरम हुआ अमेरिका, आज...

VIDEO-सहस्रधारा में बादल फटने से शिवलिंग जलमग्न, मसूरी में एक मजदूर की मौत, देखें तबाही का मंजर

VIDEO-सहस्रधारा में बादल फटने से शिवलिंग जलमग्न, मसूरी में एक मजदूर की...