Chamoli Cloudburst: उत्तराखंड के चमोली में बादल फटने से 3 गांव तबाह, 10 लोग लापता, सीएम धामी ने जताया दुख

Chamoli Cloudburst: मॉनसून के दूसरे फेज में कूदरत का कहर जारी है। देश के पहाड़ी राज्यों में लगातार बादल फटने की घटनाएं सामने आ रही हैं। इसी कड़ी में उत्तराखंड के चमोली के नंदानगर घाट क्षेत्र में देर रात बादल फटा। जिससे तीन गांवों में भीषण तबाही मची है। बादल फटने और भारी बारिश से अचानक आयी बाढ़ ने कई घरों को बुरी तरह क्षतिग्रस्त कर दिया, जबकि 10 लोग लापता बताए जा रहे हैं।

जानकारी के अनुसार, चमोली के नंदानगर घाट क्षेत्र में बादल फटने से कुन्तरी लगाफाली, सरपाणी और धुर्मा गांव सबसे ज्यादा प्रभावित हुए हैं। इन इलाकों में कई घर मलबे में दब गए और खेत-खलिहान तबाह हो गए हैं। कुंतरी लगाफाली में अचानक बाढ़ में बहकर आए मलबे के कारण 6 घर पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए हैं और 8 लोग लापता हैं। धुर्मा गांव में बादल फटने से 5 घर क्षतिग्रस्त हुए हैं और 2 लोग लापता बताए जा रहे हैं। वहीं, मेडिकल टीम, एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें राहत-बचाव कार्य में लगी हुई हैं।

उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने चमोली में बादल फटने की घटना पर दुख जताया है। उन्होंने एक्स पोस्ट में लिखा, ‘चमोली के नंदानगर घाट क्षेत्र में हुई अतिवृष्टि से आस पास के घरों को क्षति पहुंचने की दुःखद सूचना प्राप्त हुई है। स्थानीय प्रशासन, एसडीआरएफ उत्तराखंड व पुलिस की टीमें तत्काल मौके पर पहुंचकर राहत एवं बचाव कार्य में जुटी हुई हैं। इस संबंध में निरंतर प्रशासन से संपर्क में हूंऔर स्वयं स्थिति की गहन निगरानी कर रहा हूं। ईश्वर से सभी के सकुशल होने की प्रार्थना करता हूं।’